Maria Giovanna Elmi/ Ex Signorina Buonasera “dovevo sorridere ma quando papà morì…”

Annunciatrice tv, conduttrice, cantante ma anche attrice: la carriera di Maria Giovanna Elmi, oggi ospite del salotto pomeridiano di Silvia Toffanin, a Verissimo, ruota interamente in televisione. Il prossimo 25 agosto compirà 81 anni ma per lei il tempo sembra essersi letteralmente fermato. All’anagrafe Maria Giovanna Isabella Isolina Elmi, è stata l’amatissima figlia femmina dopo tre maschi, di papà Luigi e mamma Italia. Tanti i soprannomi che le sono stati attribuiti nel corso della sua lunga carriera in cui l’eleganza e la gentilezza hanno sempre avuto la meglio. Quello però a cui lei si dice particolarmente affezionata è “Fatina”, “perché me lo diedero i bambini ai tempi in cui conducevo Il dirigibile, prima con Toni Santagata e poi con Mal”, ha ricordato in una intervista al Corriere della Sera in occasione del suo ottantesimo compleanno.

Gabriele Massarutto, marito Maria Giovanna Elmi/ “Nostro amore baciato dal destino”

La Elmi è stata anche una Signorina Buonasera. Nella medesima intervista ha voluto rammentare la sua esperienza televisiva che ha contribuito a farla amare dal pubblico da casa. Lei, per prepararsi, imparava tutto a memoria: “Per 7 giorni in Parlamento non capivo nemmeno cosa stessi dicendo”, ha confidato. Il suo lavoro le ha imposto però anche di dover sorridere sempre, anche nei momenti di grande dolore: “Prima ci fu la morte del mio papà… Ero disperata, ma il lavoro è sempre stato un complice. Ricordo di aver ricevuto, dopo, una lettera: “Sorridi sempre, ma non più con gli occhi””.

Maria Giovanna Elmi/ "Sanremo con Mike Bongiorno? Ero terrorizzata ma lui..."

Maria Giovanna Elmi, una vita trascorsa in tv

Maria Giovanna Elmi arrivò anche a fare causa alla Rai dopo essere stata estromessa da Sereno Variabile, sebbene per la celebre annunciatrice rappresenta ormai un capitolo della sua vita da dimenticare: “Mi è costato molto dolore. A me seccava essere pagata per non lavorare. Comunque è una storia vecchia: si è chiusa dopo un bel po’ di anni con una transazione economica”, ha dichiarato al Corriere. Tra le sue tante esperienze in tv, indimenticabile anche la sua partecipazione nel 2005 all’Isola dei Famosi dove si classificò terza nonostante la scarsa generosità dei naufraghi più giovani. Eppure c’è una cosa, tra tante che ha fatto, di cui lei si dichiara estremamente orgogliosa: “In Rai facevo parte del gruppo donatori di sangue. Sono 0 Rh negativo, preziosissimo perché lo puoi donare a tutti, ma lo puoi ricevere solo dal tuo gruppo. Una volta un tecnico delle riprese precipitò in parapendio, ci allertarono tutti, ma solo io potevo darlo. Due anni dopo, quando ci siamo rivisti, mi ha abbracciato e ringraziato”. Ad averla resa molto orgogliosa in tv è stata invece l’intervista ad Andreotti per le Europee del 18 giugno 1989: “Era stato lui a chiedere che fossi io, fu una bella soddisfazione”.

LEGGI ANCHE:

Maria Giovanna Elmi "Primo matrimonio e figli? Non ne parlo"/ "Un intervento..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA