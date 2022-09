Maria Giovanna Elmi/ “Mio marito Gabriele Massarutto lo conobbi così…”

La grande Maria Giovanna Elmi, una delle più famose ‘Signorine Buonasera’, è stata intervistata quest’oggi da Salvo Sottile a I Fatti Vostri. Le prime parole sono state sul suo provino e il conseguente inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo: “La mia carriera è cominciata da via Teulada dopo aver ritirato i moduli per fare i provini… ero andata al mare con una signora a cui avevo offerto un passaggio e mi ha detto che avevo la faccia da annunciatrice, poi il giorno dopo mi ha detto di andare in via Teulada e di riempire il modulo. Io l’ho fatto, ho allegato la fototessera dicendo che avrei voluto essere annunciatrice, giornalista e presentatrice, eravamo 500 poi siamo diventate 5”.

Quindi Maria Giovanna Elmi ha proseguito: “Ci hanno detto che potevamo sostenere un corso di dizione di tre mesi e poi una scuola trucco di 15 giorni con la Rai, e così è cominciato tutto. Il primo provino? Mi chiesero della birra alla spina, mai sentita nominare. Che emozione, ti batte il cuore, poi io sono una curiosa, quindi tutto quello che era nuovo… Adesso sono 50 anni che ho cominciato, ed ho iniziato chiaramente che avevo due anni (ride ndr)”.

MARIA GIOVANNA ELMI: “QUANDO ANDAI IN ONDA SENZA SAPERLO…”

“All’inizio erano soprattutto annunci – ha proseguito l’annunciatrice Rai – ce ne erano tanti a mattina, pomeriggio sera. Qualche papera? Raramente ma a volte è capitato. Una volta sono andata in onda senza saperlo, mi pettinavo, ripetevo, guardavo… ma ero in onda sulla terza rete, sono andata in onda per un minuto e mezzo tirandomi su il vestito”

Sul Festival di Sanremo 1978 condotto in solitaria: “Mi ero bucata il collo – ha svelato Maria Giovanna Elmi – con il ferro per pettinarmi, ho messo questo bijoux della principessa Caracciolo che amava fare queste cose, e meno male che era alto, avevo uno squarcio fatto con il ferro bollente”. Chiusura dedicata al marito Gabriele Massarutto, incontrato durante un servizio come inviata di Sereno Variabile: “Abbiamo fatto una co-produzione con l’estero, tornando dall’Austria si è rotto il pulmino della Rai: mi ha quindi dato un passaggio mio marito Gabriele. Mi sono sposata a Tarvisio il 13 dicembre, c’erano meno 15 gradi”.

