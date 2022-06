Maria Laura De Vitis “Ho baciato delle donne”/ Segreti piccanti all’Isola dei Famosi…

Il segreto di Maria Laura De Vitis

Tempo di confessioni sull’Isola dei Famosi 2022 dove i naufraghi continuano ad essere messi a dura prova dallo spirito dell’Isola. Nelle scorse ore, tutti i concorrenti hanno accettato di partecipare al gioco della verità durante il quale Maria Laura De Vitis si è lasciata andare ad alcune confessioni. Durante le prime settimane di permanenza in Honduras, complice anche la scelta di Alessandro Iannoni di avere con lei solo un rapporto d’amicizia, Maria Laura si è lasciata andare alle lacrime raccontando a Mercedesz Henger di voler semplicemente una persona che la ami non avendo ancora trovato il ragazzo giusto.

Nelle scorse ore, sull’Isola, ha svelato qualche dettaglio in più del suo passato sentimentale. “Se ho mai baciato una donna nella mia vita? Sì certo, l’ho fatto sì e più di una volta anche. Se sono bi? No, quello no, però è capitato di baciare delle ragazze. […] Con quale ragazzo dell’Isola lo farei? Con Luca sì sono sincera”, ha detto la De Vitis.

Le confessioni di Mercedesz Henger

Sulla stessa scia di Maria Laura De Vitis, anche Mercedesz Henger si è lasciata andare ad una serie di confessione ammettendo di aver avuto, in passato, dei dubbi sul proprio orientamento. “No, non avrei una relazione con una donna, ad oggi no sono sicura. Ho avuto anche io il mio periodo dove ho avuto dei dubbi, ma ad oggi ti dico di no. Sì in passato c’ho pensato e avevo il dubbio, ma adesso sono sicura e non mi piacciono le donne da quel punto di vista“, ha raccontato la figlia di Eva Henger come riporta Biccy.

Oggi, dunque, Mercedesz ha le idee chiare e, attualmente, il suo interesse si chiama Edoardo Tavassi per il quale ha provato un interesse sin dal suo arrivo in Honduras e che sta provando a riconquistare dopo alcune incomprensioni del passato.

