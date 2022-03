Maria Laura De Vitis/ Il retroscena su Paolo Brosio e le tensioni con Soleil

Maria Laura De Vitis e il retroscena su Paolo Brosio: “Si diceva che…”

Maria Laura De Vitis è una delle concorrenti della Pupa e il Secchione. La ragazza è l’ex di Paolo Brosio. Barbara D’Urso ha però dichiarato che Maria Laura ha tanta voglia di innamorarsi. Nella clip di presentazione Maria Laura si è detta orgogliosa di essere laureata in Scienze della Comunicazione. Qualche tempo fa, nel 2020 precisamente è stata al centro di diversi titoli di gossip per la sua relazione con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Paolo Brosio. Inizialmente si parlava di una relazione segreta, ma dopo varie ospitate televisive la cosa era uscita allo scoperto. Tuttavia, il flirt amoroso è poi giunto al capolinea. Maria Laura ha anche parlato del suo ex Paolo Brosio: “Si diceva che stessi con lui per fare carriera e mi hanno etichettata come una donna poco perbene”.

Marialaura De Vitis, la mamma "La vedo bene con Onestini"/ "Brosio? Visto una volta"

Maria Laura ha voglia di conoscere dei bei pupi anche se ha una speranza: “Spero che il mio secchione abbia qualcosa che mi affascini”. Maria Laura poi ammette: “Non voglio che russi ma mi auguro soprattutto che sia pulito”. Nel corso della prima puntata, Maria Laura si è scontrata con Soleil Sorge. L’influencer italo-americana ha indirizzato una frecciatina alla pupa commentando acidamente il suo look, infatti le ha detto di essere felice che ha iniziato a vestirsi meglio del solito, un commento che ha fatto scattare la sua interlocutrice che le ha risposto a tono asserendo di essere dispiaciuta dall’osservare che l’ex gieffina non è cambiata: “Io credevo che con il GF Vip ti avesse un attimo addolcita, mi dispiace invece che in realtà sei ancora un po’ viperetta…Però mi piacerebbe farti ricredere”. Tra le due il battibecco è proseguito, con la De Vitis che ha continuato ad attaccare Soleil senza freni asserendo: “Per quanto riguarda il mio look trovo davvero abbastanza subdolo che tu debba giudicarmi solo per l’aspetto fisico”.

Maria Laura De Vitis, volano stracci con Soleil Sorge: “Pensavo che…”

La giovane modella italiana di soli 23 anni Maria Laura De Vitis è tra le protagoniste del programma la Pupa e il Secchione in veste di pupa, in coppia con il secchione Gianmarco Onestini. Maria Laura ha accettato in maniera propositiva questa nuova sfida lasciandosi trasportare anche dal supporto dei suoi fans, che su Instagram riescono a darle affetto e sostegno in tutte le scelte che decide di condividere con il pubblico a casa. La ex di Paolo Brosio ha deciso di intraprendere questo percorso mettendosi in gioco e cercando di farsi conoscere meglio dal pubblico a casa. Durante la prima puntata sono state formate le coppie, che però potrebbero cambiare durante il corso del programma, come è avvenuto anche durante le scorse edizioni. Maria Laura ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, nel 2017 ha vinto il titolo di Miss Rocchetta e nel 2019 invece è diventata Miss Universo per la regione Emilia Romagna. Le critiche nei suoi confronti sono relative alla sua storia con il giornalista Paolo Brosio, di 42 anni più grande di lei, ma questa relazione si è conclusa in maniera pacifica di comune accordo. La modella, che attualmente vive a Milano, sembrerebbe essere single, ma vedremo come i suoi fans reagiranno alla sua partecipazione al programma.

Durante la prima puntata Maria Laura ha subito delle critiche da parte della giuria e anche da parte di Soleil Sorge, che ha il ruolo di giurata insieme a Federico Fashion Style. Le prime scintille tra le due sono sorte a causa di vecchie questioni tra le due, che già da tempo non si vedono in maniera amichevole. Barbara è stata costretta a pacificare gli animi delle due ragazze, dopo che Soleil ha deciso di commentare in maniera negativa e acida il look sfoggiato dalla modella Maria Laura. Le due si sono attaccate senza freni, ma Soleil ha saputo difendersi a testa alta perfettamente a suo agio nel ruolo di giurata del programma, riuscendo a salvare la sua reputazione. Ma cosa penseranno i fan di questo scontro? Lo scopriremo seguendo passo passo il reality che già inizia in maniera avvincente e con tante scintille tra le donne presenti!











© RIPRODUZIONE RISERVATA