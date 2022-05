Maria Laura De Vitis smascherata da Nicolas Vaporidis/ “Ci sta marciando…”

Maria Laura De Vitis e Nicolas Vaporidis, fine di un’amicizia?

Maria Laura De Vitis viene attaccata dai naufraghi. All’Isola dei Famosi è scoppiata la tensione e gli altri naufraghi hanno il sospetto che Maria Laura voglia apparire vittima per accaparrarsi i favori del pubblico. Il dubbio sulla sua tattica di gioco rimane anche perché appena entrata all’Isola dei Famosi la ragazza si è mostrata subito interessata a Alessandro Iannoni. I naufraghi hanno già iniziato a sospettare in quell’occasione che la ragazza avesse preso in giro Alessandro e per questo hanno iniziato a prendere le distanze da lei definendola una manipolatrice.

Maria Laura De Vitis è crollata in lacrime dopo aver discusso con Nicolas Vaporidis che le ha però consigliato di essere più onesta e trasparente nelle proprie reazioni. Vaporidis le concede il beneficio del dubbio e parlando con Pamela Petrarolo asserisce: “È giovane, certe cose le sta imparando e il beneficio del dubbio per l’età te lo diamo, perché poi è una persona buona. Solo che questo non le serve non penso che l’aiuti, io spero che abbia capito l’intenzione. Sei obbligato a prendere una posizione in quel momento, che non è a suo favore. Non ha bisogno di queste ostentazioni, è bella così come è… Sembra che ci stia marciando”. Anche Pamela è d’accordo con le sensazioni di Nicolas e sottolinea il fatto che Maria Laura sia abituata ormai al contesto televisivo e che pertanto le sue mosse non possano essere giustificate con l’età.

Nel corso della diretta di venerdì 27 maggio, lo Spirito dell’Isola mette i naufraghi uno contro l’altro in una sfida femmine contro maschi. Il vincitore di ogni sfida avrà la possibilità di mandare uno degli avversari in nomination. Nick e Lory, per motivi di salute, sono esentati, ma devono scegliere di scommetere su un compagno. Nel caso in cui scelgano il naufrago sbagliato, ne seguiranno il destino: se il concorrente finirà al televoto, anche Nick o Lory avranno lo stesso destino. Lory sceglie Estefania, Nick invece Nicolas. Cominciano le donne: Carmen in coppia con Pamela ha diverse difficoltà, mentre Maria Laura con Estefania è più veloce. Vince quest’ultima coppia e sono proprio le due ragazze a sfidarsi. Ad avere la meglio è l’ex pupa che sceglie, senza esitare, Estefania, così da mandare in nomination anche Lory. É la volta degli uomini: Edoardo e Marco Cucolo mollano dopo poco, mentre Nicolas si batte contro Maccarini e alla fine è l’attore ad avere la meglio. Nicolas sceglie Marco Maccarini e Nick è salvo.

Durante le nomination, Maria Laura De Vitis nomina Nick in quanto, appena arrivata, l’aveva messa in cattiva luce con Carmen. Nei giorni in cui non c’è stato invece le due donne hanno legato molto. Maria Laura riceve i voti da parte di Edoardo, nonostante non sia convinto del nome scelto; da Nick poiché tra i due non c’è mai stata una grande intesa e da Lory poiché ritiene che la ragazza non sia coerente, durante la settimana, con quanto dice nelle dirette. Anche Nicolas vota l’ex pupa per i medesimi motivi di Lory. L’ultimo voto ricevuto è quello di Gennaro, rientrato in gioco da Playa Sgamada venerdì stesso, poiché è la naufraga con cui ha legato di meno. I concorrenti in nomination sono Lory, Estefania, Maria Laura, Marco Maccarini e Nick. Lunedì 30 maggio si saprà chi dovrà abbandonare l’Honduras.











