Maria, moglie di Gabriele Cirilli/ Lui: “è il mio ieri, il mio oggi e il mio domani”

Maria è la moglie di Gabriele Cirilli. Un granissimo amore quello nato tra i due con il comico che, parlando proprio della moglie, dalle pagine di campanilista.it ha dichiarato: “io credo nel matriarcato: la donna è il motore della famiglia ed esattamente come nell’automobile, per cui se si ferma il motore si ferma la macchina, così nella famiglia se si ferma la donna (madre, moglie, nonna) si ferma la famiglia!”. Il comico e cabarettista, infatti, è sposato alla sua Maria da più di 30 anni: “sono insieme alla stessa donna da trentasei anni ed è lei che mi ha permesso di arrivare dove sono arrivato. Lei è il mio Est, il mio Ovest, il mio Nord e il mio Sud … minchia mi ha circondato! A parte gli scherzi, è il mio ieri, il mio oggi e il mio domani! D’altronde con lei riesco addirittura a trasgredire, come quando le ho detto “Amore facciamolo come non lo abbiamo mai fatto!” e lei mi ha risposto “Ok allora facciamolo io e te”! Evviva le donne!!!! P.S. Io e lei guardiamo in un’unica direzione!”.

La donna è stata sempre presenta nella vita del comico ed attore sia nei momenti di grande successo che di sconfitta. Durante un periodo difficile, quando Cirilli è caduto in depressione, a risollevarlo c’era proprio lei. “Lei c’è sempre stata, è la fonte di tutte le mie energie. È la donna che mi dà la gioia, quella vera. È la madre di mio figlio, la mia amministratrice, la spalla su cui mi sono appoggiato quando credevo di non farcela” – ha detto il comico.

Maria e il marito Gabriele Cirilli si sono conosciuti da ragazzini quando entrambi andavano a scuola. Il classico amore adolescenziale che ha vinto sul tempo e le distanze. Proprio il comico e attore, durante un’intervista, ha ricordato il primo indimenticabile incontro con la compagna di vita: “la prima volta che l’ho vista aveva i jeans, le Clark, una camicetta con il maglioncino blu sopra, i capelli legati e un viso stupendo, senza un filo di trucco. Mi innamorai subito. Sono passati 32 anni da quel giorno. Eppure l’immagine di lei, splendida nella sua semplicità, ce l’ho ancora impressa nella memoria”.

Dal loro amore è nato anche un figlio di nome Mattia. Oggi formano una bellissima famiglia con il comico che è follemente innamorato di lei: “lei è la fonte di tutte le mie energie. È la donna che mi dà la gioia, quella vera. È la madre di mio figlio, la mia amministratrice, la spalla su cui mi sono appoggiato quando credevo di non farcela”.











