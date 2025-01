Si chiama Maria, la moglie di Gabriele Cirilli, popolare attore e comico che il grande pubblico ha apprezzato nel varietà campione d’ascolti “Tale e Quale Show” su Rai1. Un grande amore quello nato tra Maria De Luca e il marito che si sono conosciuti quando avevano soli 17 anni; un sentimento che i due hanno curato e custodito facendolo crescere così tanto nel tempo al punto tale da non lasciarsi mai più. Una vita vissuta in due quella di Gabriele Cirilli e della moglie Maria che dopo 10 anni da fidanzanti hanno deciso di celebrare il loro amore con il matrimonio. Dalla loro unione nel 2001 è nato Mattia, il figlio che recentemente li ha resi felicissimo visto che si è laureato in discipline dello spettacolo all’Università di Pisa.

La nascita di un figlio ti cambia per sempre la vita e così è stato anche per Gabriele Cirilli che, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha raccontato la grandissima emozione nel diventare padre. ” La prima volta che ho preso in braccio mio figlio è stata un’esperienza bellissima. Non c’ero quando ha partorito perché stavo lavorando a Zelig” – ha detto il comico.

Gabriele Cirilli, il grande amore per la moglie Maria: "siamo sposati da 26 anni"

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Gabriele Cirilli e la moglie Maria che sono diventati marito e moglie da più di 26 anni. I due hanno condiviso gioie e dolori della vita con il comico che ha confessato: “l’ho conosciuta quando ne avevo 14 e il matrimonio si è rivelato fondamentale per la mia vita”. La moglie nel corso degli anni ha assunto un ruolo importantissimo anche nella vita artistica di Gabriele Cirilli visto che ha abbandonato la professione di farmacista per lavorare con lui. Oggi la donna si occupa del percorso artistico del comico ed attore che ha rivelato: “ha sempre l’ultima parola sui progetti”.

Non solo, Cirilli parlando della sua famiglia dalle pagine di Ortica Web ha dichiarato: “ho sempre messo la famiglia al di sopra del lavoro anche se alla fine è sempre l’artista a metterci la faccia!”.