Maria Monsè e Perla Maria “gemelle”/ Foto: “ll nostro legame è unico ma…”

Maria Monsè è di nuovo sulla cresta dell’onda insieme alla figlia Perla Maria. Le due sono lanciatissime tant’è che si parla di loro come possibili concorrenti di un nuovo reality o di una delle nuove edizioni di nuovo in onda. Mamma e figlia hanno un legame speciale e lo hanno dimostrato sui social in questi mesi estivi e anche in questo inizio di stagione televisiva. Le trasmissioni sono tornate sul piccolo schermo e adesso Maria Monsè e Perla Maria sono lanciatissime tra gossip, polemiche e partecipazioni tv. Proprio in queste ore la bella Maria Monsè ha deciso di postare una foto insieme alla figlia in versione “gemelle” facendole una dedica d’amore di tutto rispetto pur evitando i lunghi discorsi ma lanciando una frecciatina a tutti coloro che continuano a criticare sia lei che le sue scelte quando si tratta di Perla Maria.

MARIA MONSE’ E PERLA MARIA UNITE E “GEMELLE” SUI SOCIAL

In particolare, postando la foto che trovate subito sotto, Maria Monsè ha scritto: “Io e te si che sappiamo il sentimento unico che ci unisce. Scusate se essendo mezzanotte a causa della stanchezza non mi vengono subito le parole giuste Per descriverlo , E poi dovrei fare un post troppo lungo ..ma lasciatemi almeno dire l’essenziale che costituisce il nostro rapporto : amore , complicità , rispetto Tutto il resto non conta“. Cosa riserva il futuro alle due? Siamo sicuri che di Perla Maria sentiremo parlare ancora spesso e, se non fosse per la sua giovane età, sarebbe già in giro tra reality e social.

Ecco il post di Maria Monsè:





