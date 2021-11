Maria Monsè “Ho vissuto momenti che vorrei scordare ma…”/ Confessione alle Selassié

Maria Monsè ed il primo siparietto con Giucas Casella

I colpi di scena all’interno della casa del Grande Fratello Vip non sono mai pochi, e anche quest’anno i concorrenti stanno regalando momenti di grande intrattenimento. Come spesso accade durante la permanenza, sono stati annunciati nuovi ingressi per aggiungere ancora brio alle dinamiche di gioco. Nello specifico, nella ventunesima puntata ha fatto il suo ingresso nella casa Maria Monsè. Appena superata la porta rossa si è resa subito protagonista di un siparietto divertente con Giucas Casella; quest’ultimo era stato chiamato dal conduttore proprio per dare il benvenuto alla nuova concorrente, ma non è andata proprio come ci si aspettava.

Il celebre mago della tv italiana ha infatti finto un momento di euforia per poi dichiarare senza giri di parole di non sapere chi fosse. Addirittura, è arrivato a chiamarla con il nome di Adriana Volpe, ovvero l’opinionista in studio di questa edizione. La donna ha reagito in maniera molto ironica, fingendo di abbandonare lo studio, mentre la Monsè si è limitata a ridere della situazione davvero divertente. È dovuto quindi intervenire direttamente Alfonso Signorini per spiegare chi fosse la nuova concorrente.

In attesa del suo inserimento nelle dinamiche della Casa

Chiaramente, nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Maria Monsè non è riuscita ad andare oltre la semplice osservazione. Nonostante abbia già avuto modo di discutere nei giorni precedenti all’interno della Casa, per ragioni prettamente di convivenza, nel corso della puntata non ha avuto una partecipazione particolarmente attiva.

L’unico momento degno di nota è stato il suo contributo ancora una volta in favore di Giucas Casella; nello specifico si è prestata per collaborare in un trucco di magia. Ovviamente, è necessario che si creino le giuste dinamiche affinché riesca ad emergere, cosa che avverrà sicuramente nelle prossime puntate visto che all’attrice non mancano acume e personalità. Nella prossima puntata potrà infatti essere nominabile e a sua volta nominare, per cui gli equilibri potrebbero già prendere una piega più interessante in relazione alla sua permanenza all’interno della casa.

La precedente esperienza nella Casa: le confessioni alle sorelle Selassié

Nel corso dei suoi primi giorni di permanenza nella Casa, Maria Monsè si è resa protagonista di alcune confessioni con le sorelle Selassié. In modo particolare l’opinionista ha detto la sua nei confronti del giornalista Alessandro Cecchi Paone con il quale in passato ha avuto degli scontri. I due hanno condiviso l’esperienza nella Casa del GF Vip ma a quanto pare i rapporti tra i due sono stati tutt’altro che idilliaci.

Nel dettaglio, la Monsè ha dichiarato come riporta il sito Biccy.it: “Questo concorrente che ha detto parole non belle, ha usato un termine non adeguato parlando di mia figlia Perla Maria. Quello che ha fatto non è stato bello. Poi andava anche a parlare con gli altri della casa e questo era bruttissimo”. E ricordando la sua vecchia esperienza nella Casa ha aggiunto: “io avevo tutti contro. Una contro tutti, ho vissuto momenti che vorrei scordare. Adesso nelle edizioni di Signorini non lo permettono più”. Secondo il suo punto di vista, nella precedente esperienza sarebbe stata sfortunata tanto da essersi sentita “trasparente” nelle due settimane di permanenza.

