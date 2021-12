Maria Monsè/ Lite con Sophie Codegoni e Lulù Selassiè: finirà in nomination?

Una delle ragioni che giustificano il grande seguito del Grande Fratello Vip è sicuramente la capacità di sconvolgere il pubblico con repentini colpi di scena. In particolare, la produzione ha abituato ad ingressi a sorpresa capaci di rompere gli equilibri stabiliti all’interno della casa. Nelle recenti puntate infatti è stato il turno di Maria Monsè, che nel corso della settimana ha già fatto in modo di mettersi in evidenza. Essendo entrata da poco nella casa non ha ancora avuto modo del tutto di emergere, sopratutto nelle due dirette alle quali ha partecipato.

Nella puntata andata in onda lo scorso lunedì 29 novembre infatti, non è riuscita a ritagliarsi uno spazio degno di nota, limitandosi ad osservare i comportamenti dei suoi conquidi al fine di acquisire un pensiero più chiaro su ognuno di loro. Sopratutto nelle discussioni ha studiato i concorrenti per riuscire a maturare un giudizio forse anche strategico per proseguire il suo cammino all’interno del programma. Nel momento della nomination ha scelto di fare il nome di Gianmaria Antinolfi motivando la decisione basandosi sullo scarso credito del ragazzo nel mondo dello spettacolo.

Maria Monsè, lite con Lulù Selassiè

Nonostante la diretta del Grande Fratello Vip in ombra, terminato il programma si è invece resa protagonista di un’acceso confronto con Lulù Selassiè. Quest’ultima infatti è stata al centro di molte critiche durante e dopo la diretta per il suo comportamento poco condivisibile e irrispettoso. Anche la Monsè ha avuto modo di unirsi al corso; nello specifico, Maria è stata chiamata in confessionale per dare un giudizio su quanto successo durante la puntata dove ha espresso giudizi molto duri e negativi nei confronti non solo di Lulù ma anche delle altre sorelle. A sua insaputa, Lulù si trovava in prossimità della porta per origliare il contenuto della conversazione.

Successivamente la principessa si è sfogata con toni piuttosto esagerati con la sorella chiuse in stanza, sparando a zero sui commenti appena captati di Maria Monsè. Quest’ultima, una volta appreso l’accaduto, si è letteralmente scagliata verbalmente contro la principessa; l’ha accusata anche di aver finto l’attacco di panico portando la sorella Jessica ad inserirsi nella discussione. Nella prossima puntata ci saranno sicuramente risvolti interessanti proprio in relazione ai rapporti decisamente tesi tra la Monsè e le sorelle Selassiè.

Maria Monsè e la lite con Sophie Codegoni

Non solo con Lulù Selassiè. Maria Monsè ha litigato duramente con Sophie Codegoni più di una volta. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di non avere simpatia nei confronti della Monsè che considera “falsa” per la troppa gentilezza che ostenterebbe con tutti. Sophie, inoltre, si è opposta alla richiesta della Monsè di cambiare letto per poter andare a dormire con Miriana Trevisan non volendo più dividere il letto con Patrizia Pellegrino.

Tra Maria e Sophie sono volate parole durissime e la Monsè nel raccontare l’accaduto al resto della casa ha trovato la solidarietà di Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Francesca Cipriani. Gli scontri con Lulù e Sophie, tuttavia, le costeranno la nomination al Grande Fratello Vip?



