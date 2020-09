Maria Monsè: “Sono come la De Blanck al GF Vip”/ “Mostro il sedere per i miei nemici”

Maria Monsè prende in prestito le parole di Patrizia De Blanck per pubblicare una foto del suo fondoschiena accompagnata da un post in cui svela una parte della sua personalità. Sul bordo della piscina, di spalle, con uno slip striminzito, la Monsè sfoggia il suo lato b perfetto esortando, però, i suoi followers e non limitarsi a guardare solo il fondoschiena, ma a concentrarsi sulle parole che accompagnano lo scatto. La Monsè, infatti, usa la sua foto per lanciare un messaggio ai nemici svelando di essere molto vendicativa e di aspettarli al varco. Esattamente come Patrizia De Blanck che, nella casa del Grande Fratello Vip 5 ha dichiarato di aver perdonato Tommaso Zorzi per le sue dichiarazioni al settimanale Chi, ma di non aver dimenticato essendo di natura vendicativa.

Maria Monsè mostra il sedere: “E’ per i miei nemici”

Maria Monsè continua a mostrare la sua bellezza su Instagram, ma stavolta usa il suo fondoschiena perfetto per lanciare un messaggio a tutti i suoi nemici. “Amici state seguendo il Grande Fratello? C’è una cosa che mi accomuna a Patrizia De Blanck, il fatto che lei abbia detto di essere molto vendicativa. Per questo motivo è capace di aspettare il nemico sulla riva per tanto tempo ma poi nel momento in cui passa gli dà una bella stangata”, scrive la Monsè. L’ex gieffina, così, svela di essere esattamente come la contessa: “Io sono proprio così quando qualcuno mi fa un torto!”, aggiunge. Poi conclude: “Ecco in che chiave amici dovete guardare questa foto. Sto aspettando come i cinesi, solo che invece di essere sulla riva di un fiume, sono sul bordo della piscina”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA