Maria Rosa Petolicchio e Dario Vergassola (I Lumaconi) nuova coppia Pechino Express 2024/ Ruolo imprevedibile

Pechino Express 2024, ritornano in gara Maria Rosa Petolicchio e Dario Vergassola: colpo di scena nella 6a puntata

È tutto pronto per la 6a puntata di Pechino Express 2024 e dalle anticipazioni si scopre che si sarà un atteso e interessante colpo di scena. Anche in questa edizione non mancherà l’arrivo di una coppia guest star direttamente dagli anni scorsi. Ed adesso è stato svelato di chi si tratta tramite un ‘misterioso’ video pubblicato dal profilo Instagram ufficiale del programma: torneranno in gara come guest star Maria Rosa Petolicchio e Dario Vergassola.

Maria Rosa Petolicchio e Dario Vergassola saranno la coppia de I Lumaconi a Pechino Express 2024, nome più che azzeccato se si considera che nell’edizione dell’anno scoro cui hanno partecipato sono state le prime coppie ad essere eliminate dal reality condotto da Costantino Della Gherardesca. Zaini in spalla dovranno affrontare l’ultima corsa nel Laos: 420 chilometri, da Luang Prabang al traguardo finale di Vientiane. Tuttavia il loro ruolo nei confronti delle altre coppie sarà del tutto imprevedibile.

I Lumaconi (Maria Rosa Petolicchio e Dario Vergassola): tutto sulla nuova coppia di Pechino Express 2024

Oggi, giovedì 11 aprile 2024, su Sky Uno andrà in onda la nuova puntata di Pechino Express 2024 in cui non mancheranno le sorprese tra sfide giochi e soprattutto il raggiungimento dell’ambito traguardo di tutte e sei le coppie rimaste in gara a cui se ne aggiungerà una settima, in qualità di guest star, I Lumaconi Maria Rosa Petolicchio e Dario Vergassola a Pechino Express 2024. Per entrambi si tratta di un ritorno dopo la partecipazione nell’edizione del 2023. La prima, nota professore de Il Collegio, era in coppia con il suo allievo Andrea Di Piero (Gli Istruiti) mentre l’attore comico ha partecipato con la figlia Caterina (Gli Ipocondriaci).

Adeso sono pronti a mettersi in gioco e riscattarsi dopo il mancato successo dell’anno scorso. Ed entrambi sono pronti a dare del filo da torcere agli altri concorrenti. Fabio ed Eleonora Caressa, “I Caressa”, Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Artem e Antonio Orefice “I Fratm”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina” e Megan Ria e Maddalena Svevi “Le Ballerine”











