Marta Flavi: “Il mio ex mi voleva sposare, l’ho lasciato”/ “Mi piacerebbe fare un programma”

Marta Flavi, nota conduttrice televisiva, è stata intervistata questa mattina dal programma di Rai Uno, Uno Mattina Estate, da Stefania Autieri. “Sono una donna molto appagata e serena ma se mi arrabbio perdo questo aplomb, sono una che combatte, io sono di segno Ariete sono molto forte”. Sulla sua tv: “Era tutto vero, non c’era nulla di finto ne organizzato. Mi manca non la televisione ma la gente di tv, quando entro in uno studio sono molto felice. Mi manca l’idea di fare un programma, mi piacerebbe molto, non mi piace fare l’opinionista”.

Marta Flavi: "Con Maurizio Costanzo ci siamo amati e scannati"/ "Non sarò a funerali"

Marta Flavi ha continuato ironizzando: “Rivendico l’invenzione di consigli per gli acquisti, l’ho detto io, è un modo per spendere meglio”. Sull’amore: “Non sono innamorata in questo momento, ho appena lasciato l’inglese, era un uomo meraviglioso e stupendo ma pensava che fossi la donna giusta per lui ma non era così, mi ha dato l’aut aut, o mi sposi o ci lasciamo, credo sia l’unico uomo al mondo. Io ho preso tempo con il covid poi però non me la son sentita. Quando si diventa grandi non ce la si fa a lasciare tutto e parlare in inglese, alla fine mi sono costruita la mia vita, non me la son sentita di sposarmi. Pronta per un nuovo amore? No, non sono proprio sola-sola, c’è qualche cosa di carino, incontri che ti lasciano dolcezza”.

Marta Flavi: "Maurizio Costanzo? Ci siamo amati e scannati"/ "Non andrò ai funerali…"

MARTA FLAVI: “MI PIACE ESSERE CORTEGGIATA”

Marta Flavi ha continuato: “Una donna quando diventa più grande ha bisogno di corteggiatori, che ti fanno sentire carina e bella, e quelli li ho. Io sono la regina degli aperitivi, le cene mai, mi piacciono di più gli aperitivi perchè non impegnano, hanno un time, nei momenti più gloriosi ne facevo anche due o tre a serata, cominciavo verso le 6 e finivo alle 9. Ma io, anche se sono di origini venete, non bevo alcolici, quindi bevevo cose light”.

Marta Flavi è decisamente in forma: “Io mi curo molto con le creme, ne uso molte da sempre, mia mamma mi regalò la mia prima crema anti rughe a 13 anni, adesso ho 70 anni. Non prendo mai il sole a me non fa bene. Io d’estate mi copro mentre d’inverno mi scopro”. Marta Flavi ha parlato della sua famiglia: “Mi hanno dato gli strumenti per essere libera. Mia mamma non lavorava, ha fatto solo la mamma, e mi ha insegnato ad essere una persona per bene. Comunque ero legata più a mio padre perchè mi ha viziato in una maniera vergognosa così come tutti gli uomini della mia vita, ed ora mi vizio molto da sola”. Sui suoi momenti difficili: “Ce ne sono stati tanti, la perdita di persone che ho amato… ho accettato che fossero finite delle cose”.

Marta Flavi, terza moglie di Maurizio Costanzo/ "Davanti al tradimento lo cacciai..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA