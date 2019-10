Maria Teresa Ruta/ “Amedeo Goria? Gli uomini sono scemi…” (Vieni da me)

Maria Teresa Ruta a “Vieni da me” si racconta attraverso le domande di Caterina Balivo e commenti alle dichiarazioni rilasciate in passato. Si parte ad esempio dalla tv: «Prima lavoravo sempre, eravamo in poche e c’era spazio. Mi manca il contatto quotidiano col pubblico, però se ci penso… Sono stato tanto fortunata ad avere raggiunto traguardi inimmaginabili». Questo la spinge a fare una riflessione sulle differenze di trattamento nel mondo dello spettacolo. «È inutile dire che non ci sia differenze tra conduttori uomini e donne. Le nostre rughe non piacciono ai dirigenti, invece le loro pancette… Vabbè, lasciamo perdere se no… E poi i conduttori hanno età diverse, le donne non possono o devono tirarsi. Io invece mi tengo le mie rughe». Maria Teresa Ruta rivendica anche il fatto di essere stata la prima donna entrata alla Domenica Sportiva come giornalista e la prima donna a stare fino al nono mese in tv.

MARIA TERESA RUTA A VIENI DA ME SU AMEDEO GORIA…

Maria Teresa Ruta parla anche dei figli e di quando li ha dimenticati in autogrill, episodio che ha raccontato a Mattino 5 e per il quale è stata duramente criticata. «Erano in una sala giochi. Era tardi ed io ero stanca. Le ragazze mi dissero di fare benzina, loro li avrebbero guardati. I miei figli poi mi hanno perdonato. Li portavo sempre con me per averli vicini ma ero stanca». Sulla fine del matrimonio con Amedeo Goria a causa dell’ultimo di diversi tradimenti: «Gli uomini sono scemi, anche se hanno tutto… Io non l’ho sopportato ed è andata così. Il tradimento denotava una sua insicurezza. Ci siamo trovati in un momento della nostra vita e ci siamo supportati a vicenda. Ma abbiamo deciso che non avremmo mai discusso per i nostri figli». E poi rivela: «Non voleva sposarsi e avere dei figli. Mi disse che non era idoneo per me e che non sapeva badare ai bambini… Mi bastava che fosse un uomo buono, semplice».

