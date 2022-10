Maria Teresa Ruta e Guenda Goria/ “Lei era gelosa di mio marito Roberto Zappulla”

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria sono intervenute in coppia ai microfoni di “Bella Ma’”, trasmissione di Rai Due condotta da Pierluigi Diaco e andata in onda nel pomeriggio di martedì 18 ottobre 2022. In particolare, la promessa sposa di Mirko Gancitano ha rivelato di avere un sogno nel cassetto: “Sto proseguendo il percorso meraviglioso che è la vita – ha dichiarato -. Con il tempo ho capito che amo molto cambiare, perché cambiare è anche seguire un po’ la propria trasformazione interiore. Sono una persona curiosa, attraverso fasi della vita diverse e adesso sto pensando di fare il lavoro di mia mamma, la conduttrice tv”.

Guenda Goria choc: "Ho capito che stavo morendo"/ "Sentivo la vita andarsene..."

E dire che il rapporto di Guenda Goria con la televisione, come confermato proprio da Maria Teresa Ruta, in origine non era proprio dei migliori, dal momento che “avevo difficoltà a stare in tv, mi ci buttavano continuamente. Inoltre, per me era un elettrodomestico nemico, perché quando i miei erano lì in quella scatola, significava che lavoravano e non erano con me a casa”.

Maria Teresa Ruta vs Patrizia Rossetti "non ho perso dignità"/ Confronto al GF Vip?

MARIA TERESA RUTA E GUENDA GORIA: “C’ERA UN TABÙ TRA NOI…”

Nel prosieguo di “Bella Ma’”, Maria Teresa Ruta, con la figlia Guenda Goria al suo fianco, ha asserito: “Ritengo che il sorriso sia lo specchio dell’anima e rappresenti l’approccio corretto all’esistenza. Mio padre mi diceva sempre di essere grata alla vita, che non avevo nessun diritto di lagnarmi e che la vita è meravigliosa”. Tuttavia, proprio Guenda ha riferito che con la mamma certe volte si manifestava una sorta di tabù nel dialogo: “Le mamme non si raccontano, forse perché ci vedono come bambini da proteggere, ma così facendo non ci danno gli strumenti necessari per comprendere le loro esigenze”.

Guenda Goria: "Si chieda scusa a Marco Bellavia"/ "Bastava soltanto ascoltarlo"

Maria Teresa Ruta ha risposto alla figlia Guenda Goria dicendo che “l’ostacolo tra noi due più complicato è stato far comprendere a Guenda che dentro a una donna ci sono tante sfaccettature. C’è la donna, c’è la mamma, c’è l’amica. Un po’ di gelosia da parte sua nel mio innamoramento per mio marito Roberto Zappulla c’è stata…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA