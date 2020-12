Maria Teresa Ruta eliminata?/ Commossa per aereo di Guenda “mamma prenditi cura di te”

La nuova puntata del Grande Fratello Vip si avvicina e Maria Teresa Ruta avanza previsioni su ciò che potrebbe accadere nell’appuntamento che anticipa la fine del 2020. E se ci fosse Maria De Filippi come special guest della serata, pronta a far loro gli auguri di buon anno? Un desiderio che sa di premonizione, almeno stando alle ultime anticipazioni sulla puntata odierna. Come iniziare il nuovo anno con l’inedito augurio da parte di una collega speciale? La Ruta, nel corso della preparazione della pizza della domenica, si è ritrovata in cucina a ragionare sull’eventualità con i suoi due compagni di avventura, Giacomo Urtis e Rosalinda Cannavò.

“Pensate se venisse Maria!”, si è lasciata scappare la più anziana del gruppo immaginando gli auguri della padrona di casa di Uomini e Donne e Amici. A quanto pare la De Filippi si dovrebbe collegare con lo studio del Grande Fratello Vip per complimentarsi con i Vipponi, molti dei quali sono sue “creature” televisive avendole lanciate nei suoi programmi di successo, da Uomini e Donne a Temptation Island.

MARIA TERESA RUTA E L’AEREO DELLA FIGLIA GUENDA GORIA

Intanto all’interno della spiatissima Casa del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta continua a rappresentare il perno, non solo della cucina ma in generale tra i concorrenti. A lei si rivolgono gran parte dei Vipponi in vena di confidenze o semplicemente di un conforto materno. Negli ultimi giorni però, la Ruta è stata la destinataria di un bellissimo aereo inviatole dalla figlia Guenda Goria: “Mamma, prenditi cura di te. Blu nel cuore”. Un messaggio che non ha subito centrato l’obiettivo creando anche qualche piccolo equivoco ma che poi è stato accolto dalla conduttrice con grande gioia dopo aver compreso il vero mittente, ovvero la figlia.

Un messaggio che ha il sapore di un appello, già lanciato durante la puntata quando le aveva consigliato di concedersi, di tanto in tanto, anche un momento da dedicare esclusivamente a se stessa. Il contenuto dello striscione però, secondo Maria Teresa, conterrebbe anche una vera e propria dichiarazione a tutti coloro che rappresentano la stanza blu. La conduttrice è apparsa profondamente commossa ed ha promesso alla figlia Guenda di fare del proprio meglio per non crearle preoccupazioni, per poi dedicare lo striscione a tutte le madri.



