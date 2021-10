Maria Teresa Ruta, ex moglie Amedeo Goria/ “Ci rispettiamo ma nostre strade divise…”

Maria Teresa Ruta è stata e sarà una delle donne più importanti di Amedeo Goria, essendo stati sposati per ben 17 anni ed avendo avuto due splendidi figli. Dopo l’esperienza nella Casa della passata edizione di Maria Teresa e della figlia Guenda Goria, quest’anno è toccato ad Amedeo vivere l’esperienza del Grande Fratello Vip. Se però il giornalista sportivo aveva avuto modo di intervenire in trasmissione, la Ruta al momento non si è ancora fatta viva, a differenza della figlia Guenda che è scesa in campo per prendere le difese del padre pubblicamente.

Ad ogni modo, i rapporti tra Maria Teresa Ruta ed Amedeo Goria oggi sarebbero sereni, anche se l’ex moglie non si è mai voluta esporre in maniera pubblica nel corso della permanenza dell’uomo nella Casa. Durante il suo ingresso nella spiata dimora, solo qualche mese fa Goria si era detto emozionato nel rivederla ed aveva svelato qualche dettaglio in più sulla natura del loro rapporto: “Mi ha evitato un pochino ultimamente, vorrei avere con lei un rapporto più sollecito per programmare il nostro futuro, anche professionale. Io dico sempre che noi dobbiamo essere uniti anche nella divisione”, aveva detto.

Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, i loro rapporti oggi

Le strade di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria si sono separate da tempo. Ciò che ha portato a far sgretolare definitivamente la fiducia della donna nel marito sarebbero stati i continui tradimenti del giornalista. “Ho perdonato sette tradimenti, di due proprio non ho voluto sapere”, aveva confidato nei mesi scorsi la conduttrice.

Ad intervenire sul loro rapporto era stata anche la figlia Guenda che, ospite di Barbara d’Urso aveva svelato: “Papà ogni volta che c’è mamma è un altro…”. Ed alla domanda se ci sia ancora amore da parte di Amedeo, Maria Teresa alla medesima conduttrice aveva detto: “No, ci rispettiamo e ci vogliamo bene”. Rispetto reciproco ed affetto, dunque. Sarebbe solo questo a legare attualmente i due ex coniugi. Rispetto ai loro rapporti, Amedeo si è sempre sbottonato un po’ di più ribadendo la stima verso la ex moglie e ringraziandola con estrema sincerità per tutto quello che ha sempre fatto nell’aver cresciuto meravigliosamente i loro figli e per la grande forza che l’ha sempre contraddistinta. Chissà se questa sera Maria Teresa si renderà o meno protagonista di una bella sorpresa al suo ex, riconfermando l’affetto che li lega. Lei, tuttavia, qualche mese fa in una intervista a Casa Chi, parlando dell’ipotesi GF Vip per Goria aveva commentato: “Si chiude una porta, lui entrerà dalla finestra ma io resterò nelle retrovie. Le nostre strade si sono divise”.

