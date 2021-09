Marian Richero, fidanzato Annalisa/ La musica li ha uniti, ma tutto tace sui social

Sin dai suoi esordi, nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Annalisa è sempre sata molto riservata preferendo far parlare di sè per la musica e non per la propria vita privata. Sono passati anni da quando Annalisa ha debuttato nel mondo della musica. Oggi è una delle artiste più amate e affermate, ma il suo atteggiamento non è assolutamente cambiato. Annalisa non ama molto parlare di sè e, intorno alla sua vita, ci sono solo indiscrezioni. Annalisa sarebbe così fidanzata con Marian Richero, classe 1987, musicista come lei. Galeotta, tra Annalisa e Marian Richero potrebbe essere stata la musica.

Si mormora che la storia tra i due artisti durerebbe da ben cinque anni. Nessuna conferma, tuttavia, sull’esistenza di una relazione con Marian anche se la stessa Annalisa, in un’intervista rilasciata nel 2020 a Vanity Fair, aveva detto. «Sì, c’è. Però io sono molto riservata e mi piace conservare la verità delle mie relazioni. Anche la famiglia e gli amici sono il mio posto sicuro, che voglio tenere per me».

Marian Richero e Annalisa: un amore top secret

Amore lontano dalle luci dei riflettori per Annalisa e Marian Richero che non forniscono alcun indizio della presunta storia d’amore che starebbero vivendo sui social. Nessuna foto, nessun like, nessun movimento social che faccia pensare alla presenza di un amore nella vita della cantante.

Eppure, da più parti, i rumors sono tanti e pare che Annalisa e Marian siano stati pizzicati insieme anche al Festival di Sanremo. Una coppia top secret, dunque, quella dei due artisti che preferirebbero far parlare di sè solo ed esclusivamente per il proprio talento musicale proteggendo da gossip e pettegolezzi il proprio privato.

