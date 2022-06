Mariangela Melato chi è l’ex compagna di Renzo Arbore/ “L’ho amata fino all’ultimo”

Mariangela Melato e Renzo Arbore: “Una complicità inimmaginabile”

Mariangela Melato è stata la compagna di Renzo Arbore. Un grandissimo amore quello tra l’attrice italiana e lo showman barese che neppure la morte ha interrotto. L’attrice, scomparsa all’età di 71 anni per un tumore, è stata legata per tantissimi anni allo showman che ancora oggi la ricorda con grandissimo amore. “Non è facile raccontare Mariangela e non lo dico perché l’ho amata fino all’ultimo” – ha dichiarato Arbore dalle pagine de La Repubblica che parlando della ex compagna ha aggiunto – “Mariangela era ricca di grazia, ha saputo perfino morire con grazia. Eravamo come due anime sintonizzate sulla stessa lunghezza d’onda. E anche nel lungo periodo della separazione non è venuto meno un legame magico”.

Un rapporto magico quello tra Renzo Arbore e Mariangela Melato. “Io giravo per il mondo e dicevo: questo piacerebbe a Mariangela, lo compro per lei. E Mariangela faceva lo stesso con me. Una complicità inimmaginabile. Poi ci siamo ritrovati” – sono state le parole di Arbore nel raccontare il ricongiungimento con l’attrice.

Mariangela Melato e Renzo Arbore: il primo incontro

Ma come si incontrati Mariangela Melato e Renzo Arbore. Proprio lo showman ha raccontato il loro primo indimenticabile incontro: “una serata al teatro Sistina, al principio degli anni Settanta. Tra tante signore cotonate, spuntò un ciuffo di capelli bicolore, un volto bistrato e due occhi grandi come fari. Il suo tratto esistenzialista mi colpì così tanto che riuscii a vincere la mia naturale timidezza e la invitai a una festa musicale a casa mia”. Da quella sera i due hanno cominciato a conoscersi, ma in realtà il loro amore è iniziato durante una cena a casa di Agostina Belli. La serata si concluse sul pavimento ad ascoltare Lucio Battisti che interpretò per la prima volta il brano “Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi”.

“Sembrava scritta per noi. Ci guardammo a lungo, poi una stretta di mano che diceva tutto. Cominciò così” – ha ricordato Renzo Arbore. I due hanno cominciato una bellissima storia d’amore terminata solo quando la Melata parti per l’America. “Stupidamente decidemmo di lasciarci. Sempre con il sorriso. So bene che ha sofferto senza farmelo pesare” – ricorda Arbore.











