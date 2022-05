Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci, chi sono?/ Lei: “sempre per sempre al mio fianco”

Chi sono Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci, la storia del loro amore

Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci ospiti di Verissimo da Silvia Toffanin. Un grandissimo amore quello che lega il blogger italiano all’avvocatessa che si sono conosciuti per caso nel 2011 durante un compleanno. Proprio Eleonora ricordando l’inizio del loro amore ha raccontato dalle pagine di Vanity Fair: “Mariano mi ha corteggiata a lungo, quasi nove mesi. A me lui non interessava, uscivo da un’altra storia e in quel momento non mi interessava avere legami”. Eleonora però ad un certo punto si è resa conto di quanto Mariano fosse importante per lei e ha deciso di non perderlo. I due hanno cominciato così a collaborare anche insieme visto che Di Vaio nel 2014 ha creato la sua società di e-commerce inserendo la compagna nel settore legale e amministrativo.

Nel 2015 la decisione di sposarsi. Un anno dopo il matrimonio è arrivato il primogenito: Nathan Leone. Nel 2018 arriva il secondo figlio Leonardo Liam e a settembre 2019 il terzo Filiberto Noah. Ma non finisce qui, visto che la famiglia si è allargata ancora con l’arrivo di Mia Annabelle, la loro prima figlia femmina nata a gennaio 2022.

Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci: dal matrimonio ai figli

La storia d’amore tra Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci fa sognare. La coppia nel giro di pochissimi anni si è sposata, ma ha anche creato una bellissima famiglia composta da quattro figli. L’ultimo parto, quello della prima figlia femmina Mia Annabelle, non è stato semplice. A raccontare qualche dettaglio è stata proprio la compagna del fashion blogger che sui social ha scritto: “è iniziato tutto qualche giorno prima con delle forti coliche renali perché Mia si era messa sopra il mio rene, pensavo fossero contrazioni, in realtà non era iniziato il travaglio, ma erano solo coliche renali, vi giuro peggio delle contrazioni”.

Non solo, l’imprenditrice e moglie di Mariano Di Vaio, ha poi aggiunto: “per qualche giorno sono stata monitorata da casa fino a quando hanno deciso di ricoverarmi perché non era più il caso andare avanti in quel modo! Ho salutato i miei pupini e gli ho detto che sarei tornata con il loro pezzettino mancante”. Un parto complicato visto che la piccola Mia aveva dei giri di cordone ombelicale attorno al collo. Per fortuna tutto è andato per il verso giusto con l’imprenditrice che ha raccontato: “ringrazio Dio perché Mia aveva tre giri di cordone al collo e ringrazierò sempre il mio ginecologo perché ha fatto davvero un gran lavoro insieme a tutta la sua squadra professionalmente e umanamente. Un grazie a mio marito che è sempre per sempre al mio fianco”.











