MARICA PELLEGRINELLI TORNA DA EROS RAMAZZOTTI?/ Presente al concerto di Taormina

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti si sono lasciati. A distanza di pochi giorni dal comunicato ufficiale diramata dalla ex coppia però arriva la prima grande sorpresa: la modella ha deciso di partecipare ad una delle tappe del “Vita ce n’è tour 2019”, la tournée che l’ex marito sta portando con grandissimo successo in giro per l’Italia e l’Europa. La Pelligrinelli a sorpresa è presente ad una delle tappe del tour in programma al Teatro greco antico di Taormina. La conferma arriva direttamente dalla bella modella e conduttrice che ha postato una serie di Instagram Stories sul suo profilo ufficiale. Naturalmente la notizia ha scatenato nuovamente il gossip che tanto spazio ha dedicato alla fine della love story della coppia.

Marica Pellegrinelli al concerto di Eros Ramazzotti a Taormina

La presenza di Marica Pellegrinelli al concerto di Taormina di Eros Ramazzotti ha naturalmente spiazzato tutti. A cominciare dai fan fino ai settimanali di gossip; in realtà Marica e Eros, nonostante abbiano deciso di lasciarsi, continuano ad essere molto vicini e a condividere dei momenti insieme per l’amore dei due figli Gabrio Tullio e Raffaella Maria. La Pellegrinelli, che è finita nel mirino del gossip dopo la separazione da Eros, è stata accusata di essere un’arrivista. A difenderla è arrivato proprio Eros che ha speso solo parole di grande affetto verso la ex moglie: “È una situazione che si trascina da un po’ di tempo e solo ora abbiamo deciso di dividerci. Tutto quello che di brutto ho letto su di lei non è vero: Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica, non un’arrampicatrice e tutte le altre schifezze di cui è accusata”.

Marica Pellegrinelli ha un flirt con Charley Vezza?

Dopo la separazione da Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli è stata paparazzata in compagnia di un nuovo papabile amore. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Oggi che ha ipotizzato una frequentazione in corso tra la modella bergamasca e Charley Vezza, giovane imprenditore. A scriverne è Alberto Dandolo nella rubrica “Ah saperlo!”: “Marica volta pagina. Pellegrinelli e Vezza sempre più uniti”: “Si mormora che la storia d’amore tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza proceda, seppur in segreto, a gonfie vele. I due avrebbero appena trascorso qualche giorno in una casa di un comune amico alle porte di Firenze. Presto, pare, ufficializzeranno il loro legame mostrandosi assieme a Forte dei Marmi dove il rampollo possiede una lussuosissima villa. Ad ostacolare però la neonata relazione ci sarebbe la madre del ragazzo, la potente regina dei salotti Sandra Vezza”. Sarà davvero così?



