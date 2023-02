Marina Di Guardo e Marco Ferragni, chi sono i genitori di Chiara Ferragni/ Dopo il divorzio…

Chiara Ferragni è senza dubbio una delle personalità più attese a Sanremo 2023, dove vestirà i panni di co-conduttrice al fianco di Amadeus e di Gianni Morandi. Ma chi sono i suoi genitori e che lavoro fanno? Chiara Ferragni ha sempre dichiarato di avere un ottimo rapporto con la sua famiglia, composta da mamma Marina Di Guardo, papà Marco Ferragni e le sorelle Francesca e Valentina, sebbene i suoi genitori siano separati. La coppia ha comunque mantenuto buoni rapporti e a oggi sostengono incondizionatamente le loro figlie.

Chi è Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni: vita privata e che lavoro fa

Marina Di Guardo è la madre di Chiara Ferragni. Ha divorziato dal marito quando l’influencer aveva 15 anni. Ha origini siciliane ma sappiamo che ha vissuto a Cremona. A oggi è una scrittrice nel genere noir, una passione che ha sempre avuto da bambina, come ha dichiarato lei stessa in una passata intervista a la Stampa, ma a cui si è dedicata interamente soltanto dopo la nascita della terza figlia Valentina. “Avendo tre figlie, ho potuto coltivare questa passione solo in maniera discontinua – aveva ammesso a la Stampa – Poi, spronata anche da loro, ho scritto il primo romanzo”. Prima di intraprendere questa carriera, Marina Di Guardo ha lavorato in uno showroom occupandosi delle vendite e dei rapporti con la stampa. Sappiamo che da adolescente ha avuto un rapporto complesso con il padre, al punto da abbandonare la scuola per due anni e cercare la sua strada a Milano, lontana da casa.

Chi è Marco Ferragni, papà di Chiara Ferragni: vita privata e che lavoro fa

Marco Ferragni è il papà di Chiara Ferragni. Di lui sappiamo che fa il dentista e ha uno studio a Cremona. Sebbene abbia un account Instagram piuttosto seguito, non lascia trapelare molti dettagli sulla sua vita privata e preferisce restare lontano dai riflettori. Non si conosce la sua età ma è nota la sua passione per gli sport, tra cui il windsurf e lo sci. “Mio padre è riservato: davanti al ciclone ‘Ferragni’ si imbarazza, anche se ne è orgoglioso – aveva confessato Chiara Ferragni in un’intervista concessa a Vanity Fair – Mia mamma invece è più rock, quindi simile a me. Ma in fondo non somiglio a nessuno dei due, sono più positiva”.

Marco Ferragni attualmente ha una nuova compagna al suo fianco, dalla quale ha avuto un figlio di cui però non si conosce con esattezza il nome, così come non sono note le generalità della compagna.











