Marina La Rosa ha detto la sua su Shaila Gatta e Beatrice Luzzi del Grande Fratello 2024. In una lunga intervista a Chi magazine si è tolta qualche sassolino dalla scarpa dopo tanti anni dalla sua ultima partecipazione al reality. Tra poco la rivedremo a La Talpa come concorrente, per questo non si è di certo risparmiata in particolare su Shaila Gatta, che secondo lei non è una vera gattamorta come tutti la vogliono far passare. “Io non sono gattamorta”, dice Marina La Rosa, anche se poi ammette di vedere Shaila come una seduttrice nata anche per via della sua voce bassa e sensuale.

Marina La Rosa: "Il ses*o? Se allungasse la vita avrei le ore contate"/ "Ormai sono una santa"

Marina La Rosa fa uno studio puntualissimo sul modo di fare dell’ex velina di Striscia la Notizia, raccontando che la vera gatta morta cammina in modo lento senza fare mai movimenti veloci. “Non dà mai certezze a nessuno“, continua Marina La Rosa: “se sceglie una preda, lo sa solo lei“. Insomma, l’ex gieffina spiega che essere gatta morta vuol dire essere naturalmente sexy, senza fare sforzi per essere attraente. Poi riparte da sè stessa, dicendo che anche lei non ha mai dovuto sforzarsi di esserlo, era tutto insito nel suo modo di fare.

Marina La Rosa se la prende anche con Beatrice Luzzi: “Le vere gattamorte non cercano di affermarsi su…”

Marina La Rosa, nell’ultima intervista a Chi, ricorda anche un episodio che vede protagonista Pietro Taricone, il quale durante il Grande Fratello aveva detto: “Quella non cammina, sfila”. Rispetto a Shaila Gatta sputa il rospo dicendo che non è niente di tutto quello che può essere una vera gatta morta. Anzi, secondo lei è solo molto confusa e cerca l’uomo bello e dannato, anche se Javier è solo bello e molto buono ma non ha quella parte misteriosa che cerca l’ex velina. “Il fatto che fosse indecisa fra due persone, Javier e Lorenzo, poi“, spiega Marina La Rosa nell’intervista, “la incasella suo malgrado in un mondo di cose già viste: i triangoli e quadrilateri“.

A Chi Magazine, Marina lancia poi una stoccata a Beatrice Luzzi, dicendo che durante il suo percorso al Grande Fratello 2023 voleva fare la gattamorta ma non ci è riuscita nonostante il desiderio di essere protagonista del reality. “Cercava di affermarsi su tutto“, spiega l’ex gieffina, spiegando poi che una vera gattamorta quando litiga lo fa spontaneamente, senza cercare la lite per emergere. Insomma, è lei che detiene il vero titolo di donna con savoir faire, che fino ad ora non ha ancora trovato una valida rivale in nessun reality.