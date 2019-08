Marina La Rosa e Luca Vismara: “dediche d’amore”/ “Bello tutto ma… la ricrescita?”

Dediche proprio d’amore quelle tra Marina La Rosa e Luca Vismara. Una buona relazione, non deve sempre essere per forza di amorosi intenti in quanto, la coppia di amici è la viva rappresentazione di un sentimento forte, duraturo e vero come pochi, pur essendo una amicizia. Dopo essersi conosciuti del corso dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, i due ex concorrenti sono diventati inseparabili. Un paio di giorni fa, la siciliana ha postato uno scatto che li ritrae insieme a bordo piscina, scrivendo: “E niente, sto qui su un’isola meravigliosa, non ho costumi dello sponsor. Non ci sono cocchi da dividere, ne iguana giganti a caccia di serpenti. Non ci sono palme ne prove da superare ne insetti che si insediano o si ‘attaccano’. Ma sono scalza come sempre. E ti penso caro il mio puttino del cuore @lucavismara. Vorrei cadere in ‘tentazione’, mangiare gli spaghetti insieme a te ed esserne felici. E poi andare a raccontarlo subito a @kghezzal69! Vabbè… ricordi di piccola felicità rubata”.

Marina La Rosa e Luca Vismara: “dediche d’amore”, poi la replica sulla ricrescita

Luca Vismara ci ha pensato un po’ per “ricambiare” ma, dopo un paio di giorni, è arrivata anche la sua dedica per Marina La Rosa. “Pensavo di aver bisogno di un amico immaginario per il mio viaggio reale. – ha esordito l’ex volto di Amici – Poi sei arrivata tu, con il tuo fascino, il tuo carisma e la tua intelligenza e hai scombussolato tutto. È così che hai ribaltato la situazione, invertito il punto di vista. Ed ora che siamo fisicamente distanti, ma sempre più vicini, ho capito che ciò di cui ho bisogno sei tu: un’amica reale per il mio, il nostro, viaggio immaginario”. Pronta la replica divertita dell’ex “gatta morta”, commentando lo scatto: “Amore mio tutto bello, la foto, il commento ma non potevi almeno con Snapseed togliermi la ricrescita?!?!? Je t’aime”. “La prossima volta la accentuo. O ti faccio pelata”, la controreplica divertita del riccioluto artista musicale.





