A renderla famosa in passato è stato il Grande Fratello, Marina La Rosa infatti varco la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia nel 2000 e non passò affatto inosservata. Il suo percorso fu molto seguito e le fece conquistare un’incredibile visibilità. Con il suo particolare carattere e la sua sensualità catturò non poco l’attenzione del pubblico e dei telespettatori e fu soprannominata ‘gatta morta’. Dopo il reality è stata scelta come protagonista di un calendario per Max e si è fatta sempre più spazio nel mondo dello spettacolo e della televisione, partecipando anche ad altri reality come Reality Circus, l’Isola dei famosi e Celebrity Chef.

Dopo una lunga assenza dalla televisione da poco Marina La Rosa è approdata nel cast della nuova edizione de La Talpa e sono in molti a pensare che sia proprio lei la talpa del reality condotto da Diletta Leotta su Canale 5. Sempre pungente e diretta di certo non passa mai inosservata, questa nuova esperienza televisiva le sta facendo catturare non poco l’attenzione di fan e telespettatori.

Confessioni shock di Marina La Rosa, molti registi pensavano di portarla subito a letto

L’etichetta di ‘gatta morta’ le ha fatto conquistare non poca popolarità ed è anche grazie a quel nomignolo se ha lavorato molto nel mondo dello spettacolo dopo il Grande Fratello, in certe occasioni però è stato un ostacolo e una ‘condanna’. Lei stessa in una passata intervista concessa al settimanale Oggi ha fatto sapere che dopo il reality lavorava molto, per ogni serata guadagnava anche 50 milioni di lire. Lei voleva tornare in Sicilia ma non poteva perché doveva fare ospitate e varie copertine, ad un certo punto le iniziò a pesare il soprannome ‘gatta morta’.

Marina La Rosa ha raccontato che quando faceva un provino per un film la sua fama di ‘gatta morta’ la precedeva e molti registi erano convinti che avrebbero potuto facilmente portarla a letto. Dopo che episodi simili sono accaduti più volte ha mollato, però non ha mai denunciato perché a detta sua non erano i tempi per farlo. L’ex gieffina ha fatto sapere che loro avevano grandi e importanti nomi, nessuno avrebbe creduto a lei.

Per quanto riguarda la sua vita privata Marina La Rosa è sempre stata molto riservata, dal 2005 al 2021 è stata però legata sentimentalmente a Guido Bellitti, dal loro amore sono nati due figli. I due convolarono a nozze nel 2010, il divorzio è stato devastante. In una passata intervista concessa al settimanale Chi ha rivelato che la loro crisi durava già da un paio di anni, lei per la sofferenza arrivò a pesare 47 chili.