Marina La Rosa nuda nella doccia su Instagram/ Foto hot: “Voglio essere f*ga”

Marina La Rosa ha sorpreso tutto sui social network, in particolare su Instagram, dove ha pubblicato una sua foto nuda, coperta solo da un asciugamano nella doccia della propria abitazione. L’ex concorrente del Grande Fratello ha spiazzato tutti quanti, compresi i suoi fan, con questa scelta del tutto inaspettata e improvvisa, che ha spiegato lei stessa sotto l’istantanea: “‘Il tuo profilo Instagram è fantastico, foto carine e poi scrivi benissimo, davvero, scrivi proprio bene, si vede che sei una persona molto intelligente’. Ecco io non voglio essere più l’intelligente, io voglio fare come quelle che hanno milioni di followers e vengono pagate per postare una foto o una storia”.

E ancora: “Voglio essere come con la bocca gonfia tutte uguali, voglio essere figa (ah vero, io sono già una figa pazzesca). Un mio amico mi ha detto: ‘Smetti di postare ‘ste foto inutili tue e del gatto, fai vedere le tette e il c*lo e vedrai come aumentano i followers’. Io però le tette e il culo non ce li ho, quindi faccio finta che esco dalla doccia. Hai visto @brenda_lodigiani… Quanto mi piacerebbe tu facessi una foto uguale alla mia! E quanto mi piacerebbe se ci chiamassero per una collaborazione di accappatoi o, ancora meglio, ceramiche per cessi”.

MARINA LA ROSA NUDA SU INSTAGRAM, ALESSIA MARCUZZI IN VISIBILIO

L’istantanea di Marina La Rosa nuda su Instagram ha prontamente riscosso una valanga di consensi, anche da parte di colleghi e colleghe vip dell’ex gieffina. Tra queste, vi è Alessia Marcuzzi, che ha subito commentato: “Ma infatti, facce vedè quanto sei bona”. Sarah Altobello ha aggiunto: “Gran faiga, chettelodicoaffare!!!”. Monica Leofreddi ha aggiunto: “Sei bella e intelligente! What else?”. Insomma, un plebiscito di consensi per un volto decisamente noto della televisione italiana, che non molto tempo fa aveva peraltro raccontato di essere stata vittima di una relazione amorosa violenta, avuta quando era ancora minorenne, all’età di sedici anni: “Ero molto giovane, avevo circa sedici anni quando mi innamorai perdutamente di F – scrisse Marina La Rosa sui social –. Lui era più grande di me e i suoi occhi erano così belli, così sinceri. Aveva delle mani forti e quando mi abbracciava riuscivo a sentire tutto il suo amore. Anche quando mi picchiava lo sentivo quell’amore. A un certo punto ho capito che di ‘normale’, in quella storia, c’era ben poco. L’amore è amore. E se è tale non fa male”.

