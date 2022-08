Mario Balotelli in crisi con la fidanzata Francesca Monti?/ L’indizio su Instagram…

Mario Balotelli e Francesca Monti: aria di rottura per la coppia?

Nubi di tempesta attorno alla relazione tra Mario Balotelli e la fidanzata Francesca Monti? Sembra infatti che tra i due sia in corso una crisi, come testimoniano alcuni indizi social che lascerebbero pensare ad una rottura nella coppia. L’attaccante, che attualmente gioca nella squadra turca dell’Adana Demirspor, lo scorso marzo ha presentato ufficialmente sui social la compagna, estranea al mondo dello spettacolo, con la quale ha sperato sin da subito di creare un legame duraturo.

Negli scorsi mesi erano anche circolate voci attorno ad un loro possibile matrimonio, tuttavia tra i due le cose non starebbero andando bene. Il primo indizio di una presunta crisi in corso è legato ad Instagram: i due, infatti, non si seguono più sui social. Il secondo indizio, riportato dal Corriere dello Sport, parla di un loro divertente scambio di commenti sotto un post di lei, seguito però dal messaggio di un utente che faceva intuire maretta tra i due: “Hai preso in giro Mario“. Come stanno davvero le cose? La coppia si è definitivamente detta addio o sono solo rumors?

Mario Balotelli e il ritrovato rapporto con Raffaella Fico

Sia Mario Balotelli sia Francesca Monti non sono ancora intervenuti personalmente sulla questione, né confermando né smentendo. In attesa che i diretti interessati facciano chiarezza, torna protagonista sotto i riflettori la tormentata vita sentimentale del campione di calcio. Sembrava infatti che l’ex attaccante del Milan e del Liverpool avesse ritrovato il sorriso al fianco della nuova fidanzata, tuttavia le cose potrebbero non essere così.

Intanto permane un rapporto di profondo rispetto con l’ex compagna Raffaella Fico, madre di sua figlia Pia. I dissapori del passato hanno presto lasciato spazio al rispetto e alla comprensione, anche e soprattutto per il bene della loro piccola. I due stanno cercando di mantenersi in contatto e di instaurare un legame positivo e di pacifica convivenza, facendo anche delle prove di famiglia allargata come nel caso della Prima Comunione di Pia, celebrata lo scorso giugno.

