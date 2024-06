Mario Cusitore e Ernesto Russo, prosegue l’amicizia dopo Uomini e donne/ “Grazie amico mio”: la dedica social

Ernesto Russo e Mario Cusitore sempre più amici dopo Uomini e donne

Uomini e donne non è solo il palcoscenico televisivo per eccellenza in cui i protagonisti ricercano il vero amore, ma è anche lo spazio in cui si possono creare sinceri rapporti di amicizia. Al di là delle telecamere dello show e dell’indubbia visibilità che la trasmissione regala, il dating show offre anche la possibilità di instaurare profondi legami, come quello che ormai unisce da tanti anni Gemma Galgani e Ida Platano. Nel corso dell’ultima edizione, in particolare, si è creata un’amicizia davvero speciale tra due ex corteggiatori proprio di Ida: Mario Cusitore ed Ernesto Russo.

Se Ernesto ha abbandonato anzitempo la corte della tronista, Mario è invece stato in corsa sino all’ultimo nella speranza di fare breccia nel cuore della Platano. Lei alla fine ha però deciso di lasciare il trono e uscire da sola dal programma, sconfortata dai comportamenti dei suoi corteggiatori. Per Cusitore, dopo le polemiche e le discussioni in studio legate ad alcune segnalazioni sul suo conto, rimane però una forte amicizia con Ernesto, che continua ancora oggi lontano dalle telecamere.

Ernesto Russo e la dedica a Mario Cusitore: “Grazie amico mio“

Mario Cusitore ed Ernesto Russo non hanno mai nascosto a Uomini e donne di aver creato un legame di amicizia, che ora continuano a coltivare a telecamere spente. Come mostra un video condiviso sul profilo Instagram di Russo, infatti, Cusitore è andato a trovare l’amico a Sabaudia nel ristorante che gestisce presso le Fonti di Lucullo, nel Parco Nazionale del Circeo. Da anni, infatti, Ernesto lavora nel settore della ristorazione oltre ad aver conosciuto la notorietà nel dating show di Canale5.

“Grazie amico mio, quando vuoi ritorna” la dedica social di Ernesto a Mario Cusitore a corredo del video Instagram, che li ritrae seduti a tavola sorridenti e spensierati. Entrambi non avranno trovato l’amore, ma Uomini e donne ha sicuramente regalato loro un’amicizia che sperano possa durare a lungo.

