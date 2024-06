Gianni Sperti stronca Mario Cusitore dopo Uomini e Donne/ “Non pensavo potesse arrivare a tanto per…”

Gianni Sperti contro Mario Cusitore

Gianni Sperti, da opinionista di Uomini e Donne, sull’ultimo numero del magazine del programma di Maria De Filippi, fa un bilancio di tutto ciò che è accaduto non nascondendo di non aver digerito due situazioni. Romantico e sognatore, Gianni Sperti, da sempre amico di Ida Platano, sin dall’arrivo di quest’ultima sul trono, non ha mai nascosto di desiderare per lei un amore puro e sincero. L’arrivo di Mario Cusitore, i suoi gesti e le sue parole hanno spinto Gianni a credere in un lieto fine per Ida che, però, non c’è stato. La Platano, infatti, di fronte a numerose segnalazioni su Mario, ha deciso di eliminarlo e, successivamente, di lasciare il trono senza scegliere.

Per la Platano è stata una delusione enorme così come per Gianni Sperti che, oggi, al termine della stagione di Uomini e Donne, ha commentato l’atteggiamento di Mario non risparmiando critiche all’ex corteggiatore napoletano.

Le parole di Gianni Sperti su Mario Cusitore

A Uomini e Donne Magazine, Gianni Sperti ha spiegato di essere rimasto fortemente deluso da Mario Cusitore che ha difeso fino a quando la verità non è stata ammessa dallo stesso corteggiatore. “Purtroppo ci sono cascato, non pensavo che un uomo potesse arrivare a tanto solo per la visibilità, cercavo di trovare un senso a tutte le segnalazioni che arrivavano. Ho pensato che ci fossero persone che volevano distruggerlo per invidia o per altro. Poi si è dimostrato per quello che è […] Il momento che mi è piaciuto di meno?”, le parole dell’opinionista.

Sperti, inoltre, ha svelato quali sono stati i due episodi che più l’hanno lasciato senza parole: “Due episodi mi hanno sconcertato. La scoperta della falsità di Mario e le offese pesanti che Aurora ha rivolto a Cristina mi hanno fatto rabbrividire…Nel 2024 c’è ancora chi giudica una donna solo perché indossa una minigonna, terrificante”.











