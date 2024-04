Mario Cusitore eliminato da Ida Platano a Uomini e Donne/ Beccato con una ragazza: segnalazione vera

Mario Cusitore eliminato a Uomini e Donne: Ida Platano non perdona

Mario Cusitore eliminato definitivamente da Ida Platano nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 22 aprile 2024. Come svela Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, la registrazione odierna è stata aperta da Maria De Filippi con il trono di Ida Platano. Maria De Filippi ha riassunto quanto accaduto nella scorsa registrazione durante la quale Ida, non fidandosi di Mario e Pierpaolo e, stanca di dover inseguire e corteggiare i due, ha deciso di non presentarsi in studio. Nella registrazione odierna, la tronista ha deciso di esserci non immaginando di ricevere l’amara sorpresa poi ricevuta. Maria De Filippi, infatti, torna sull’ultima segnalazione su Mario Cusitore ricevuta dalla redazione.

SCELTA IDA PLATANO A UOMINI E DONNE: COLPO DI SCENA IN STUDIO/ Mario eliminato, lei lascia lo studio

Nel corso della registrazione del 9 aprile 2024, in redazione, era giunta la segnalazione su Mario che era stato visto uscire da un B&B in compagnia di una ragazza. In studio, Mario si era difeso e una telefonata aveva confermato la sua versione dei fatti. Ida, in quella registrazione, aveva spiegato di volersi fidare di Mario, ma nella registrazione odierna di Uomini e Donne, è arrivato il colpo di scena.

Mario Cusitore contro Ida Platano a Uomini e Donne: "Rovini sempre tutto"/ Poi lite con Pierpaolo

La verità sulla segnalazione su Mario Cusitore a Uomini e Donne

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne odierna, si scopre che la segnalazione su Mario Cusitore era vera. Mario, in studio, conferma la veridicità della segnalazione spiegando di aver visto effettivamente la ragazza ma puntualizzando di non averci fatto nulla. La confessione di Mario manda su tutte le furie Ida che, come svela Lorenzo Pugnaloni, ha inveito contro il corteggiatore napoletano. Tra i due c’è stata una lite durissima nel corso della quale sono volate anche parole forti.

Al termine della discussione, Ida ha deciso di eliminare Mario che ha poi lasciato lo studio. La stessa Ida, furiosa e nervosa, ha lasciato a sua volta lo studio per provare a calmarsi. Nel corso della registrazione in programma marted’ 23 aprile 2024, si scoprirà se Ida continuerà o meno l’avventura sul trono.

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE, PUNTATA 22 APRILE 2024/ Jessica tra Marcello e Diego: caos in studio

© RIPRODUZIONE RISERVATA