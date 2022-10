Mario Fargetta, ex marito di Federica Panicucci/ Affetto, stima e rispetto saldi nel tempo

Mario Fargetta e Federica Panicucci: 20 anni d’amore

Mario Fargetta è l’ex marito di Federica Panicucci. Un grande amore quello nato tra i due si sono conosciuti e innamorati nel 1996 e da quel momento non si sono più lasciati. Vent’anni di amore e di matrimonio suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli. Ad un certo punto però qualcosa si è rotto, visto che la coppia ha annunciato il divorzio lasciandosi in modo sereno e Pacifico. Nessuno screzio o litigio, Federica e Mario ancora oggi sono in ottimi rapporti proprio per il bene dei propri figli. Disc jockey, regista e produttore discografico, Fargetta e la Panicucci hanno formato per vent’anni una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Dieci anni di fidanzamento ed altrettanti di matrimonio con la nascita dei figli Mattia e Sofia. Poi la crisi e la fine di un amore che non hanno sbandierato ai media.

Nel 2015, infatti, la coppia con una nota condivisa dall’avvocato di lei, Giulia Bongiorno, ha comunicato la fine del matrimonio precisando che la scelta sofferta veniva da entrambi con “immenso dispiacere” con “consapevolezza di un legame di affetto, stima e rispetto che rimane saldo, anche in nome dei figli”.

Mario Fargetta e Federica Panicucci: “ci siamo voluti tanto bene”

La fine di un amore e di un matrimonio non è mai semplice. Lo sanno bene Federica Panicucci e Mario Fargetta che nel 2015, 20 anni dopo il loro primo incontro, hanno annunciato la fine della loro relazione. Eppure i due si sono lasciati mantenendo intanto il loro affetto, stima e rispetto. Proprio la conduttrice parlando dell’ex marito Mario Fargetta ha dichiarato :”le nostre vite si sono separate ma da persone mature, grandi. Abbiamo deciso di non dividerci i figli nei week-end e nelle vacanze. Volevamo che i bambini decidessero liberamente. Non abbiamo mai avuto periodi obbligati. Raggiungere questo equilibrio non è stato complicato. Ci siamo detti semplicemente quello che in cuor nostro già sapevamo. Essendoci voluti tanto bene, abbiamo capito di potere stare ancora bene in futuro”.

Dal loro amore sono nati due splendidi figli con cui hanno un rapporto meraviglioso. “Sono una mamma fisica anche oggi che i miei figli sono grandi. Li devo toccare, li devo stringere. Ho però dei binari all’interno dei quali io voglio che loro stiano, soprattutto per quanto riguarda la scuola e i tanti pericoli esistenti al giorno d’oggi. Voglio pensare di accompagnarli nella loro vita” – ha detto proprio la conduttrice.











