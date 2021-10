Federica Panicucci/ “Mario Fargetta? Ci siamo separati da persone mature”

Federica Panicucci, conduttrice televisiva, è intervenuta in qualità di ospite nello studio televisivo di “Verissimo”, trasmissione presentata il sabato e la domenica pomeriggio da Silvia Toffanin. Dopo avere ricevuto una splendida lettera d’amore in videomessaggio dal suo compagno, Marco Bacini, la donna ha parlato del suo essere madre: “Sono una mamma fisica anche oggi che i miei figli sono grandi. Li devo toccare, li devo stringere. Ho però dei binari all’interno dei quali io voglio che loro stiano, soprattutto per quanto riguarda la scuola e i tanti pericoli esistenti al giorno d’oggi. Voglio pensare di accompagnarli nella loro vita”.

Federica Panicucci a Scherzi a parte/ Lite e accusa di furto "Io non sono una ladra!"

Poi, la missiva a sorpresa dei figli: “Sei speciale, ci fai sentire sicuri, ti possiamo dire tutto perché sappiamo che non ci giudicherai per le nostre scelte. Sei una mamma fantastica, siamo profondamente grati delle opportunità che ci dai. Sei sempre pronta ad aiutarci con qualsiasi cosa, ti amiamo tanto, sei speciale”.

Federica Panicucci e Bacini zittiscono gli haters/ "A Venezia cani e porci? Non..."

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale

FEDERICA PANICUCCI E L’EX MARIO FARGETTA: “CI SIAMO VOLUTI TANTO BENE”

Con Mario Fargetta, ex di Federica Panicucci, “le nostre vite si sono separate ma da persone mature, grandi. Abbiamo deciso di non dividerci i figli nei week-end e nelle vacanze. Volevamo che i bambini decidessero liberamente. Non abbiamo mai avuto periodi obbligati. Raggiungere questo equilibrio non è stato complicato. Ci siamo detti semplicemente quello che in cuor nostro già sapevamo. Essendoci voluti tanto bene, abbiamo capito di potere stare ancora bene in futuro”.

Federica Panicucci furibonda per rinvio Mattino 5?/ "Fake news!", smentito il malore

Successivamente, la conduttrice ha ricordato il papà scomparso, che vive attraverso i ricordi dei suoi figli, che ancora oggi continuano a parlare del loro nonno materno. In lacrime, la showgirl ha sottolineato come il suo genitore, Edo, sia andato via troppo presto: “Ma lo sogno molto spesso. Lo sogno che mi abbraccia, che mi sorride. Lo sento vicino, sento che lui c’è. I nostri abbracci sono stati l’ultima cosa prima che lui se ne andasse, quei gesti stavano a significare che lo volevo tenere con me, nonostante sapessi che se ne stava ormai per andare”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA