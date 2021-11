Mario Merello e figli Marcella Bella/ “Tutto è nato da una grande passione”

Mario Merello, Tommaso e Marcella sono il marito e i figli di Marcella Bella, la cantante di successo e giudice di diversi programmi. Un grande amore quello nato tra i due come ha raccontato proprio la cantante: “è stato bravo che mi ha saputo tenere a bada. Sono molto passionale. Non mi piacciono gli amoruncoli. Sono passionale quando canto, quando litigo, quando amo. Il segreto è partire con il piede giusto. Spesso le persone si mettono insieme per convenienza, per amicizia, quando leggo eravamo molto amici e poi ci siamo innamorati, io non ci credo, per me deve nascere tutto da una grande passione”.

Un amore basato sulla fiducia reciproca come ha confessato Marcella: “mio marito mi dice sempre che mi stima molto come donna. Forse il mio essere considerata un’icona sexy è il segreto del mio matrimonio. Non rinuncio mai alla mia femminilità, mio figlio maggiore mi prende sempre in giro, dice che sono una mamma come tutte le altre ma che non mi ha mai visto senza rossetto. E io aggiungo, e neanche con le ciabatte, che hanno sempre il tacchettino e il peluche”.

L’amore tra Marcella Bella e Mario Merello va avanti da tantissimi anni. Una travolgente passione che li ha spinti anche a sposarsi. Dal loro matrimonio sono nati due splendidi figli: Tommaso e Carolina con cui la cantante ha un rapporto davvero speciale. Non sono mancati i momenti di difficoltà e paura come quando la coppia si è ritrovata alle Maldive e si sono ritrovati coinvolti in uno terribile tsunami: “alla terza scossa gli ho detto di correre a mettere in salvo i nostri figli, che dormivano in un altro bungalow.. Quando sono uscita per raggiungerli ho visto l’onda alle mie spalle. Poteva uccidermi, invece mi ha spinta verso la piscina, nel centro dell’isola. Mio marito mi dava già per morta”.

Una cosa è certa il loro è un amore nato da un sentimento e non da meri interessi economici come ha sottolineato proprio la cantante: “ma quale interesse? Sono una cantante di successo, lavoro da 50 anni e se ho sposato mio marito è stato soltanto per amore”.



