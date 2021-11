Mario Russo, marito Samanta Togni/ “Ha rinunciato per amore alla sua vita a Dubai”

Mario Russo è il marito di Samanta Togni: dall’incontro in treno al grande amore. Proprio così: galeotto è stato un treno dove il chirurgo plastico e la ex ballerina di Ballando con le Stelle si sono ritrovati l’uno di fronte all’altro. A raccontarlo è stata proprio la ballerina e conduttrice: “ci siamo conosciuti in treno Napoli-Roma, uno seduto di fronte all’altra: è il destino. Lavoravo a Napoli, tornavo a Roma sempre per lavoro. Il viaggio si è fatto interessante, diciamo”. Ospite del programma “Vieni da me” di Caterina Balivo, la Togni ha raccontato: “lui ha iniziato a parlare, eravamo seduti accanto ad una coppia canadese: abbiamo iniziato a parlare in inglese ma poi abbiamo iniziato a parlare italiano. Poi ho scoperto che era italiano e napoletano, lui mi ha cercata su Instagram e abbiamo iniziato così. Non ci siamo scambiati il numero. Lui lavorava a Dubai, ma ha cambiato tutto: adesso torna tutte le settimane in Italia”.

Enrica, moglie di Beppe Vessicchio/ Com'è nato il loro amore? Galeotta fu la musica..

Così è cominciato tutto tra Samanta Togni e Mario Russo: la passione, il grande amore fino alla decisione di sposarsi. Proprio la Togni in una foto postata sui social ha scritto: “la vita ha molta più fantasia di noi. Qui ero alla Rocca di Narni poche estati fa. Posavo per uno shooting degli abiti da sposa… chi avrebbe mai detto che tutto questo sarebbe stata una magica premonizione”.

Eitan, Tribunale: "Torni in Italia"/ Nonni impugneranno sentenza alla Corte Suprema?

Mario Russo e Samanta Togni: lui cambia vita per la moglie

Il 15 febbraio del 2020 Mario Russo e Samanta Togni si sono sposati. Una cerimonia che ha rappresentato per la coppia il coronamento di un sogno. Intanto il marito, un affermato chirurgo che lavora tra Regno Unito, Emirati Arabi e Spagna, ha preso una importante decisione: torna a vivere in Italia. Per motivi di lavoro, infatti, Mario Russo viveva negli Emirati Arabi, ma per amore ha deciso di tornare a casa. “Mio marito ha fatto una scelta che solo l’anno scorso non avrebbe mai fatto. Ha rinunciato alla sua vita a Dubai dove lavorava da anni e, per amore, ha deciso di trasferirsi a Roma con me, dove sto per iniziare una nuova avventura televisiva” – ha detto la Togni in una intervista rilasciata al settimanale DiPiù.

Enrico Griselli, marito di Serena Autieri/ Lei rivela "la passione è fondamentale nella coppia"

Una scelta di cuore che ha reso felicissima la ballerina e conduttrice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA