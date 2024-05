MARIO VERONA E MILENA, UOMINI E DONNE/ “Non sono pronto ad un’esclusiva” e in studio arrivano…

Mario Verona e Milena: confronto a Uomini e Donne

Mario Verona e Milena portano avanti la frequentazione, ma in studio, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 21 maggio 2024, la dama ammette di essere divisa in due. “Sono un po’ in difficoltà. Usciamo da due mesi, parlo con la sua famiglia e facciamo anche dei progetti. Poi vengo qui e mi crolla tutto“, racconta Milena al centro dello studio. “Io vorrei conoscerlo meglio perché ci sono dei lati che non conosco ma lui continua a dire di non voler concedere l’esclusiva“, sottolinea la dama. “Se ti dovessi dare l’esclusiva vivendosi sempre di più fuori, perché dovrei continuare a venire qui?”, chiede Mario.

SCELTA DANIELE A UOMINI E DONNE/ Gaia: "Con me pacchetto pesante". Marika: "Sceglierà lei"

“Ci sono due ragazze per te”, dice poi Maria De Filippi. “Non sono pronto ad un’esclusiva“, dice ancora Mario ammettendo di non voler avere una frequentazione unica. “Non sono pronta ad un’esclusiva“, dice Mario che poi fa scendere le due ragazze decidendo, tuttavia, di non tenerle (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Fabio lascia Uomini e Donne dopo l'addio a Sabrina/ "Mi dispiace, non è il programma per me"

Mario Verona e Milena: come procede la frequentazione a Uomini e Donne

Mario Verona e Milena sono tra i protagonisti della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 21 maggio 2024. Il cavaliere del trono over, sin dal suo arrivo nel parterre, ha subito scatenato la curiosità del parterre femminile, ma non solo. In studio, nel corso delle varie puntate, sono diverse le ragazze giunte in trasmissione per conoscerlo e corteggiarlo nonostante, sin dal principio, Mario abbia espresso un forte interesse per Milena. Tuttavia, non avendo mai voluto concedere, finora, l’esclusiva, Mario ha sempre accettato di incontrare le ragazze giunte in studio per lui decidendo di conoscerne meglio qualcuna come Ilenia.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 MAGGIO 2024/ Ultime esterne per Daniele Paudice

Con quest’ultima c’è stata subito molta attrazione al punto che il bacio tra i due è arrivato quasi subito. Tuttavia, essendo sempre molto indeciso, con il suo atteggiamento, Mario ha portato Ilenia a chiudere la frequentazione lasciando anche lo studio. Il cavaliere, invece, sta portando avanti la frequentazione con Milena e, nella puntata in onda oggi, ci sarà un importante colpo di scena.

Mario e Milena: l’importante decisione del cavaliere a Uomini e Donne

Come svelano le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne del 21 maggio 2024, seduti al centro dello studio, Mario Verona e Milena si confrontano sul loro rapporto. La dama ammette che, nel momento in cui ha deciso di partecipare al programma mettendosi nuovamente in gioco dal punto di vista sentimentale, si aspettava di vivere situazioni totalmente diverse da quella in cui, attualmente, è coinvolta. La dama non nasconde di essere presa da Mario il quale, però, continua a non sbilanciarsi. Almeno fino ad un annuncio.

Durante il confronto tra Mario e Milena, infatti, Maria De Filippi annuncia la presenza di due ragazze che hanno chiamato la redazione per conoscerlo. Mario, però, decide di dare una dimostrazione a Milena decidendo di voler andare avanti con lei.











© RIPRODUZIONE RISERVATA