Mariotto vs Selvaggia Lucarelli “perdoni Morgan”/ Federico Lauri “a letto con me se…”

Selvaggia Lucarelli non è stata presente oggi nella trasmissione Domenica In ma è stata comunque tirata in ballo dalla padrona di casa Mara Venier e da Guillermo Mariotto, seduto dietro lo stesso bancone della giuria di Ballando con le stelle, al fianco della giornalista. Il riferimento è stato al mancato perdono da parte di Selvaggia nei confronti del cantautore e concorrente Morgan, che prima della puntata ha voluto chiederle scusa via social chiedendo di poter ballare un tango con lei. Proposta che tuttavia la giornalista ha rifiutato.

Mariotto in merito ha commentato: “lo trovo così ingiusto che la Lucarelli dopo richieste di perdono… lui ha chiesto perdono, il perdono è una cosa bella, bisogna andare avanti”. Mara Venier ha preso le difese della giornalista: “ma il giurato non deve ballare!”. Mariotto ha però aggiunto: “Vabbè, ma almeno parla, invece non vuole continuare il gioco e questo non è giusto nei confronti di Morgan e della trasmissione, lei è orgogliosa, è una leonessa, lo capisco, come mia madre…”.

Ad intervenire sull’argomento è stata anche Rossella Erra, giurata popolare del programma di Milly Carlucci, che ha aggiunto il suo punto di vista: “confido nell’intelligenza di Selvaggia, abbiamo bisogno anche del suo giudizio su Morgan, deve fare la giurata e anche un minimo richiede lo spettacolo, quindi che parlasse…”.

Spazio anche a Federico Lauri, che parlando sempre di Selvaggia Lucarelli ha spiegato: “le ho buttato una provocazione sulla mia sessualità. Le ho detto se vuoi venire con me a letto sono pronto ad aspettarti!”. Mara Venier ha commentato maliziosa: “quindi significa che sei etero!”. Puntuale la replica di Federico Fashion Style: “certo, non è che se mi vesto di paillette deve essere gay per forza!”. Infine una nuova provocazione da parte di Lauri: “alla decima puntata se ci arriverò ballerò io nel letto con Selvaggia”. La conduttrice ha comunque sottolineato come Selvaggia nel corso delle puntate sia stata sempre carina con lui: “Si è addolcita”.

