Marisa Lanucara: chi era la moglie di Claudio Graziano/ 65enne morta nell’aprile del 2023

Nella giornata di oggi – lunedì 17 giugno 2024 – è morto Claudio Graziano, già noto in passato per il ruolo di Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal 2022 eletto presidente di Fincantieri: un lutto che segue di poco più di anno la scomparsa di sua moglie, Marisa Lanucara, che è morta lo scorso aprile e (o almeno: questa è la testi che va per la maggiore sugli organi di stampa, ma non è ancora stata confermata) ha lasciato un grosso vuoto incolmabile nel cuore dell’ex presidente di Fincantieri. Seppur non vi siano indiscrezioni da parte degli inquirenti, infatti, l’ipotesi è che Claudio Graziano abbia deciso di togliersi la vita (c’è chi parla di un colpo di pistola) perché nel corso dell’ultimo anno non sarebbe stato in grado di superare la scomparsa di sua moglie Marisa Lanucara; così come non risulta che i due abbiano mai avuto alcun figlio che potesse offrire al padre una spalla su cui piangere.

Chi era Marisa Lanucara, moglie del presidente di Fincantieri Claudio Graziano

Insomma, avrebbe un non so che di romantico la morte di Claudio Graziano che (sempre nella tesi/ipotesi del suicidio) avrebbe deciso di ‘farla finita’ per rincontrare la sua amata moglie Marisa Lanucara in un posto migliore; ma solamente gli inquirenti potranno darci una risposta esatta e precisa, fermo restando che per ora ogni pista – almeno per quel che ci è dato sapere – rimane aperta ed approfonditamente battuta. Per ora la famiglia di Claudio Graziano e della moglie Marisa Lanucara non hanno ancora rilasciato alcun tipo di dettaglio, ma possiamo al contempo ipotizzare che si tratterà di informazioni che rimarranno private nel lutto e nel cordoglio di una famiglia affranta.

Nel frattempo – comunque – mentre in rete impazzano le più disparate ipotesi sull’accaduto, molti tra i più curiosi si staranno chiedendo chi fosse Marisa Lanucara, quale lavoro abbia fatto nella sua vita e magari anche qualche romantico dettaglio sul primo incontro con il suo amato Claudio Graziano. Purtroppo, però, non possiamo che lasciarvi con l’amaro in bocca, perché ad oggi non si sa assolutamente nulla su di lei, se non che i due (ovviamente) si erano sposati e vivevano assieme a Roma già da anni. L’unica altra tristissima informazione è la data di morte di Marisa Lanucara, spentasi in quel di Roma il 10 aprile del 2023, per circostanze che non sono mai state rese pubbliche.











