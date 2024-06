Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, 17 giugno 2024: rissa tra 14enni a Viareggio, tre feriti

Ultime notizie: rissa tra 14enni alla Passeggiata di Viareggio

Il bilancio dei feriti parla di almeno tre 14enni ricoverati in ospedale dopo la rissa che ha coinvolto un numero ancora non identificato di giovanissimi in quel della Passeggiata di Viareggio – in provincia di Lucca -, precisamente all’altezza del Bagno Balena. Ancora da chiarire nel dettaglio le dinamiche e le motivazioni della rissa, mentre l’intervento delle Forze dell’ordine è arrivato in seguito ad un controllo di routine nel bagno Balena, durante il quale hanno assistito ad uno dei ragazzini che cadeva a terra, mentre altri quattro coetanei (che si sono immediatamente dileguati) lo colpivano con violenza con i loro caschi. Non si sa la condizione in cui versano i tre feriti, ma è certo che ad uno di loro sono stati necessari dei punti di sutura alla testa a causa dei colpi ricevuti con il casco.

È morto Bernardo Marziani, figlio dell'autrice tv Elena Martelli/ Nunzia De Girolamo: "Aveva 20 anni, è dura"

Ultime notizie: all’europeo di calcio la polizia ha sparato ad un uomo armato di ascia

Nel prepartita dell’incontro tra Polonia e Olanda, in programma alle 15.00 di oggi, ci sono stati attimi di paura quando la polizia ha sparato ad un uomo armato di ascia che stava aggredendo dei tifosi. In un primo momento la polizia, contro l’aggressore, è intervenuta con dello spray al peperoncino, che però non ha sortito effetti e quindi ci sono stati degli spari. Successivamente le due formazioni sono scese in campo senza problemi, in una atmosfera che è stata comunque di festa, e il risultato finale ha visto la vittoria dell’Olanda, mentre nell’incontro successivo, quello delle 18.00 si è avuto un pareggio tra la Danimarca e la Slovenia.

Auguri di buona Maturità 2024: frasi, spunti e citazioni/ "Vai avanti e fai l'impossibile, dimostra chi sei"

Ultime notizie di oggi: sciopero dei treni in tutta Italia

Uno stop di 24 ore per sciopero dei treni ha provocato numerosi ritardi e alcune cancellazioni sulla rete ferroviaria italiana. L’agitazione del personale è iniziata alle 3 della notte tra sabato e domenica e si protrarrà sino alle 3.00 di stanotte con disagi che si sono manifestati in modo particolare nella stazione di Milano centrale. I disagi hanno interessato anche le linee di Trenord.

Nel ballottaggio del comune di Firenze i 5S voteranno la candidata dei Dem

Domenica prossima si terranno i ballottaggi nelle città italiane dove non si è riusciti ad eleggere il sindaco al primo turno, e a Firenze i 5S hanno scelto di votare per la candidata dei Democratici, Sara Funaro, pur se non entreranno in giunta. La scelta è stata comunicata dal candidato Masi, che ha avuto anche l’approvazione della consigliera regionale Noferi per questa prova del cosiddetto “campo largo”, anche in vista delle prossime elezioni regionali della Toscana.

Million Day ed Extra Million Day/ Estrazione delle cinquine di oggi 17 giugno 2024

Ilaria Salis è arrivata in Italia

Nella serata di ieri, dopo un viaggio in macchina dall’Ungheria sino a casa sua, Ilaria Salis è rientrata in Italia. Il padre ha raggiunto l’Ungheria non appena alla figlia è stato tolto il braccialetto elettronico, in concomitanza con la sospensione del processo a suo carico da parte delle autorità ungheresi. La Salis è apparsa molto provata e non ha rilasciato dichiarazioni, mentre il padre ha dichiarato che si è trattato della fine di un incubo.

Berrettini cede in finale a Stoccarda

Il rientro in campo di Matteo Berrettini termina con una sconfitta nella finale del master 250 di Stoccarda contro il britannico Draper, giocatore che in patria molti commentatori ed esperti di tennis descrivono come il nuovo Andy Murray. Il tennista italiano aveva iniziato bene la sfida conquistando il primo set, ma è stato poi rimontato dal suo avversario che si è aggiudicato l’incontro per 2 set a 1. Intanto è stato sorteggiato anche il tabellone del torneo di Halle, sempre sull’erba, dove Jannik Sinner nel primo turbo incontrerà l’olandese Griekspoor.

Ultime notizie: le previsioni meteo sull’Italia

Nella prossima settimana l’anticiclone Minosse porterà sulle regioni italiane una ondata di afa e di caldo anomalo con le temperature che potrebbero arrivare a toccare punte di 42°C. L’inizio del picco sarà martedì e proseguirà anche nei giorni successivi di mercoledì e giovedì. Naturalmente le località dove farà più caldo in assoluto sono nelle regioni del Sud Italia e nelle Isole. Queste temperature avranno circa 10°C in più rispetto alla media del periodo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA