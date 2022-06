Marisa Laurito/ “Cordova mio marito per 3 mesi, con Pietro Perdini totalmente libera”

Marisa Laurito, gli esordi come attrice

Nella lista delle “Comiche” che si alterneranno nella nuova puntata di Techetechete’ di stasera ci sarà anche l’attrice e cabarettista Marisa Laurito. Classe 1951, napoletana verace, è reduce da uno spettacolo teatrale, “Persone naturali e strafottenti” di Giuseppe Patroni Griffi, in scena da ormai tre anni e nel quale interpreta il ruolo che fu di Pupella Maggio, donna Violetta. In occasione della presentazione dello spettacolo, la Laurito nelle passate settimane si era raccontata all’Ansa svelando anche alcuni aspetti inediti della sua vita: “Ho deciso che volevo fare l’attrice quando ero molto giovane, a nove anni”, aveva svelato, “e ho avuto la fortuna di incontrare grandi maestri: da Eduardo ho imparato la disciplina e l’amore per questo lavoro, Renzo Arbore al contrario mi ha insegnato che si può fare anche divertendosi, e poi Gigi Proietti, Luciano De Crescenzo, Adriano Celentano”. Nomi di “artisti veri” e dai quali “ho imparato qualcosa”, aggiunse.

Da sempre innamorata della sua Napoli, Marisa Laurito in una recente intervista a La nuova Sardegna aveva detto: “Sono pazza di questa città. Io me la sposerei, anche tutti i napoletani. È vero che succedono cose brutte, ma assicuro che la maggior parte sono bellissime. A Napoli si impara a vivere meglio, a essere più generosi, più portati alla vita, alla gioia e meno a tutto quello che è sinistro”.

Rispetto alla sfera privata di Marisa Laurito, dopo un matrimonio sfortunato con l’ex calciatore Franco Cordova celebrato nel 2001 alla presenza di diversi amici celebri (tra cui l’amico Renzo Arbore), dal 2002 è legata all’imprenditore Pietro Perdini. Un amore importante che va avanti da oltre 20 anni. La Laurito però non ha mai avuto figli e proprio alla trasmissione Verissimo qualche tempo fa aveva commentato in merito: “All’epoca lavoravo moltissimo, amavo il mio lavoro, non volevo che i miei figli crescessero senza una madre presente e senza un padre fisso per l’eternità, credo che i figli abbiano bisogno di una padre e una madre. Avevo una grande senso di responsabilità. Poi quando c’è stato il giro di boa e temevo me ne sarei pentita e invece no, non mi è mancato essere mamma”.

A proposito dei suoi amori, non tutti sapevano delle nozze celebrate con Cordova e a tal proposito fu la stessa Marisa Laurito a parlarne in una intervista di qualche tempo fa a Il Corriere della Sera: “a sposarmi non ci avevo mai pensato sul serio, ma con Franco eravamo stati fidanzati 7 mesi e alla fine capitolai. È stato il mio unico marito per soli tre mesi”. Dopo il fatidico sì però, tutto cambiò all’improvviso: “mi voleva donna di casa, pensava che avrei smesso di fare l’attrice. Insomma secondo lui avrei dovuto fermarmi a guardare lui che faceva la qualunque”. Nulla di così lontano dal modo di essere dell’attrice e comica che con Perdini ha invece ritrovato se stessa: “ora sono legata da anni a un uomo che mi lascia totale libertà di portare avanti i miei impegni”, commentò.











