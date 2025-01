CHI È PIETRO PERDINI: “VIVERE SEPARATI? NON LO ABBIAMO SCELTO MA ORA…”

Chi è Pietro Perdini, compagno di Marisa Laurito, e cosa sappiamo della loro oramai lunga storia d’amore e sulla quale negli ultimi tempi la diretta interessata era tornata in alcune interviste? Questa sera, nel corso della nuova puntata di “Dalla Strada al Palco”, sarà proprio la 73enne originaria di Napoli l’ospite speciale -assieme al conterraneo Francesco Paolantoni- dello show condotto da Nek e Bianca Guaccero: e la presenza dell’attrice e conduttrice televisiva ci fornisce l’assist per accendere i riflettori sulla sua vita sentimentale e sull’uomo che dai primi Anni Duemila a oggi è al suo fianco. Dunque scopriamo qualcosa di più su di lui Chi è Pietro Perdini, compagno di Marisa Laurito/ “Niente figli? Libera scelta: con lui li avrei fatti ma…”e su chi è Pietro Perdini, compagno di Marisa Laurito.

Iago Garcia, chi sono i genitori? "Mamma è fiera di me, è bellissima"/ "Mio fratello sembra arabo..."

Per parlare della vita sentimentale della poliedrica artista e cabarettista partenopea e scoprire chi è Pietro Perdini, compagno di Marisa Laurito, dobbiamo fare prima un piccolo salto indietro nel tempo, ricordando che una delle protagoniste della fiction “Mina Settembre” è stata sposata in passato con un ex calciatore, molto in voga a cavallo tra la fine degli Anni Sesssanta e l’inizio dei Settanta nel campionato italiano, ovvero Franco Cordova. Tuttavia, il loro matrimonio, celebrato nel 2001, ha retto alla prova del tempo solo un anno, quando la coppia decise di separarsi: è solo successivamente che la Laurito conoscerà Pietro Perdini, suo attuale compagno, un imprenditore dal quale non si è più separata e col quale inoltre non ha avuto figli (“Ho scelto la libertà: io farei prima un esame a chi desidera averne… Poi penso che un artista debba essere libero e quando metti al mondo un figlio, devi essere conscio che richiede tempo e impegno emotivo”).

Emanuela Orlandi, commissione convoca Marco Accetti/ L'amica di Mirella Gregori: "Conosceva chi le citofonò"

IL COMPAGNO DI MARISA LAURITO, “FIGLI? HO SCELTO LA LIBERTA’ PERCHE’ SONO…”

Scoprendo qualcosa di più su chi è Pietro Perdini, compagno di Marisa Laurito, possiamo citare il loro primo incontro, come ricordato dalla stessa attrice: il loro primo incontro avvenne grazie alla passione del padre dell’uomo per la Laurito; “Lui voleva farmi un complimento ma se n’è uscito con una gaffe… Per fortuna io ho un ottimo senso dell’ironia: ma era vero che suo papà seguiva sempre ‘Domenica In’ e mi adorava, mentre Pietro non guarda mai la tv”. E sempre a proposito dell’imprenditore di origini bresciane, al ‘Corriere della Sera’ Marisa aveva spiegato che è un uomo non solo molto responsabile nei suoi confronti ma capace anche di darle tanta libertà come peraltro lei fa verso di lui: “Io non ho bisogno di essere protetta, ma mi fa piacere sapere che ho qualcuno accanto pronto a proteggermi. È importante, nei momenti di tregenda, avere una persona che non si tira indietro” .

Marisa Laurito/ "Zia Rosa di 'Mina Settembre'? La amo: però volevo fare la serie coi miei capelli blu ma..."

Insomma, dalle parole della donna si apprende qualcosa di più su quello che per lei “è l’uomo della mia vita” e si capisce meglio chi è Pietro Perdini, compagno di Marisa Laurito. Sempre a proposito della sopra citata chiacchierata con il ‘Corriere’, la conduttrice televisiva aveva candidamente ammesso di aver conosciuto la persona più importante per lei dal punto di vista sentimentale “con un po’ di ritardo” (e decidendo di vivere separati, tra Brescia e Roma: “Non lo abbiamo scelto, è capitato, ma può essere un buon modo per stare felicemente insieme”), pur scegliendo di continuare a non voler avere figli, anche se a un certo punto… “Una libera scelta? Sì, e non me ne sono pentita. Il mio obiettivo era fare l’attrice. Da giovane avevo pochi soldi e, soprattutto, non avevo un uomo con cui condividere questa scelta. Con Piero l’avrei anche fatto un figlio, ma era tardi…”.