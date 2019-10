Marracash/ “Elodie incastro meraviglioso, ho sofferto di disturbi mentali per un’ex”

Un periodo felice per Marracash, rapper fra i più amati della scena italiana. Domani, 31 ottobre, uscirà il suo nuovo lavoro, l’album “Persona”, atteso da ben tre anni dai fan, e nel contempo, una vita sentimentale che va a gonfie vele grazie all’incontro con la collega Elodie: “È successo tutto per caso – racconta l’artista meneghino intervistato dai microfoni de Il Fatto Quotidiano, parlando della storia d’amore con l’ex concorrente di Amici – l’etichetta mi aveva proposto questo duetto, lo abbiamo inciso e ci siamo conosciuti sul set del video. Un incastro di pianeti meraviglioso che ci ha consentito di conoscerci e di non perderci di vista. Ma tutto questo è successo come ultimo step di una serie di piccoli passi verso la rinascita. Era come se il destino mi avesse riservato tutte queste belle sorprese sul mio cammino”. Marracash ed Elodie sono stati fra i protagonisti della scorsa estate con il singolo “Margarita”, un brano che oltre a scalare le classiche ha permesso la nascita di una nuova storia d’amore.

MARRACASH: “RAPPORTO CON UNA MIA EX NON SANO”

Un periodo felice sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale, che giunge però dopo una serie di problemi; Marracash ha infatti svelato di aver sofferto di disturbi mentali, una malattia che secondo lo stesso cantante è ancora oggi un grosso tabù: “Nessuno parla del fatto che gli attacchi di panico – ha spiegato il 40enne originario di Nicosia, in Sicilia – i problemi mentali, la depressione riguardino moltissime persone e non solo nel mondo dello spettacolo. Ci sono un sacco di ragazzi che sono sbandati e spaventati da quello che sta succedendo perché non riescono a capire. Non ho problemi a condividere quello che ho passato, perché mi rendo conto che per molti sono una specie di fratello maggiore. I problemi mentali sono ancora un tabù e se guardiamo i dati, sono in aumento”. Marracash ha sofferto in passato per una serie di vicissitudini, a cominciare da una storia finita con una ragazza: “Nel mio caso personale – le sue parole – ci sono state tantissime cose che mi hanno portato alla malattia, compreso un rapporto con una mia ex che non era affatto sano. Quindi la mia missione è diventata scrivere di tutto questo”. Ma ora il sereno sembra essere tornato, grazie anche ad un lungo viaggio introspettivo in Asia, fra Giappone e India: “Ho ritrovato per strada la mia autostima – conclude – e la fiducia in me stesso”.

