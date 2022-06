Marracash, ex fidanzato Elodie?/ “Il nostro rapporto esiste ancora”

Marracash ed Elodie sono tornati insieme?

Marracash è tra gli ospiti dell’evento musicale Radio Zeta Future HIts live, il primo Festival della Generazione Zeta in programma giovedì 9 giugno al Parco della Musica Ennio Morricone. Una grande occasione per ascoltare dal vivo il rapper che lo scorso anno è tornato con il nuovo disco di inediti dal titolo “Noi, loro, gli altri” in cui ha nuovamente collaborato con Elodie, la sua ex compagna. Ma come stanno le cose oggi tra i due? E soprattutto in che rapporti sono? Il rapper e la ex cantante di Amici sono stati a lungo una coppia nella vita e nel lavoro, ma ad un certo punto l’idillio si è rotto e hanno preso due strade diverse. Eppure c’è chi dice che tra i due sia sempre rimasto qualcosa di speciale. A confermarlo questa volta è stato proprio Marracash che, intervistato da Vanity Fair, parlando di Elodie ha rivelato: “il nostro rapporto esiste ancora. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene”.

Marracash, con Elodie è davvero finita?/ "Difficile spiegare il nostro rapporto"

Non solo, anche Elodie parlando dell’ex aveva precisato: “il nostro amore non è finito, si è trasformato. Fabio per me continua a essere famiglia. Le persone mica si dimenticano da un giorno all’altro” – escludendolo però da progetti di vita futuri ed importanti – “non abbiamo mai vissuto insieme e non riesco a pensare a me e a lui genitori”.

Marracash condanna il dio denaro: il monologo alle Iene/ Belen ammicca al rapper...

Marracash sulla “molestia” subita da Blanco e la sincerità del rap

“Amo il mio lavoro più di ogni altra cosa, è una ragione di vita per me. Quando questa cosa arriva tanto alle persone è la massima realizzazione per me, l’orgasmo” – ha dichiarato Marracash dalle pagine di Vanity Fair parlando del suo lavoro. Dopo tante hit e dischi di successo, il rapper non ha perso l’entusiasmo di fare questo lavoro e rivela: “mi piace fare dischi che non si ripetono, che hanno un pezzo per ogni sfumatura di me stesso”. Per Marracash è fondamentale la sincerità nelle canzoni: “secondo me nessuno dice quello che pensa, o almeno molto pochi. È un grande privilegio, una cosa che ha valore per me, molto rara. Si recita tutti una parte. Oltre al recitare una parte, che è normale e legittimo in base al ruolo e alla situazione, c’è anche tanta ipocrisia. A me viene facile essere me stesso, sono incapace di non esserlo. Ho avuto sempre problemi nell’accettare compromessi, anche nella vita privata. Forse anche per questo faccio questo mestiere, perché mi permette di essere un pazzo legittimato”.

Marracash: "Elodie? Il nostro rapporto esiste ancora"/ "Non è una relazione come..."

Infine ha parlato anche della “molestia” subita da Blanco palpeggiato da una fan durante un concerto. “Certo che mi è capitato. Soprattutto all’inizio. Ho fatto una gavetta diversa dai ragazzi di adesso, suonavo in condizioni hardcore. Quindi mi è successo di tutto, dal disturbatore alla rissa sotto palco alla molestia “- ha rivelato il rapper precisando – “ma per me diventa molestia nel momento in cui ti lamenti. Se ti infastidisce diventa molestia, ma non capisco tutta questa polemica perché non parte da Blanco. Per me quindi è un pour parler, se un’attenzione è indesiderata parliamo di molestia. Ma se non è lui a parlare di molestia, non capisco perché. Visto che lui non si è lamentato, mi sembra sia stato strumentalizzato”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA