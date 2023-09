Marrageddon Milano, oggi 23 settembre all’ippodromo San Siro/ Marracash, Guè, Fabri Fibra e…

Si terrà quest’oggi, 23 settembre 2023, la prima tappa del Marrageddon, mini tour organizzato da Marracash. Si parte dalla sua Milano e precisamente dall’ippodromo di San Siro, dove si ritroveranno tutta una serie di artisti amici dell’ex fidanzato di Elodie. L’evento, come da programma, inizierà molto presto, visto che l’apertura dei cancelli è fissata alle ore 14:30, mentre la conclusione dovrebbe arrivare attorno a mezzanotte. In ogni caso gli organizzatori hanno consigliato a tutti i partecipanti di presentarsi entro le ore 16. Sono attese circa 85mila persone, una vera e propria marea di gente, anche perchè lo show musicale è di quelli di primo livello per quanto riguarda il rap e la trap, e sarà seguito tra l’altro anche da Radio Deejay e M2o.

Le casse saranno accese ufficialmente poco prima delle 16:30, quando romperà il ghiaccio Dj Ty1 vs Dj Zak. Poco dopo spazio a Kid Yugi, quindi alle 17:10 ci sarà Miles sul palco seguito alle 17:30 da Anna, considerata l’artista rap in rosa più quotata in Italia, e amatissima dai fan. Alle ore 17:55 spazio al rapper milanese Paky, quindi alle 18:35 toccherà a Shiva. Alle 19:20 sarà poi la volta di un bug come Fabri Fibra, che suonerà per circa un’ora visto che alle 20:15 si esibirà un altro top player come Salmo. Infine alle ore 21:10 spazio al padrone di casa, Marrcash, che insieme al collega e amico Guè, riproporrà i brani dei record del loro storico album Santeria.

MARRAGEDDON MILANO OGGI 23 SETTEMBRE: COME ARRIVARE ALL’IPPODROMO

Per arrivare al Marrageddon il comune di Milano consiglia a tutti di utilizzare i mezzi pubblici, a cominciare da metro e bus, anche perchè c’è il rischio di non trovare parcheggio dell’auto o peggio ancora, di prendere una multa. “Usate le stazioni più vicine ai cancelli – fa sapere Atm – Bonola, Lampugnano o Uruguay sulla linea M1. Se prendete M5, scendete a Lotto e cambiate con M1 fino a Bonola, Lampugnano o Uruguay”.

Viene inoltre comunicato che: “Per motivi di ordine pubblico legati agli spostamenti dei tifosi dallo stadio e quelli del pubblico del concerto, dalle 16:30 alle 18:30 circa, tra San Siro Stadio e Lotto, la M5 è in servizio solo verso Lotto, e non verso San Siro” con “le stazioni Segesta e Ippodromo saranno chiuse anche verso Lotto”. Per quanto riguarda il ritorno, invece, sono previsti gli ultimi treni della linea M1 e M5 attorno all’una: vi consigliamo di consultare il sito ufficiale ATM per tutti gli orari.

