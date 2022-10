Marta Flavi: “Ho mandato all’altare 1800 coppie”/ “Volevo ballare, ma mia madre…”

Marta Flavi: “Ecco perché ho scelto Ballando con le stelle”

Marta Flavi, concorrente di Ballando con le Stelle e conduttrice di “Agenzia matrimoniale”, programma amatissimo che “ha mandato all’altare milleottocento coppie”, si racconta a Libero. Si parte dal suo aspetto fisico, che ha stupito davvero tutti. Sul web, infatti, nessuno crede che abbia davvero 71 anni. “Infatti vado molto bene all’estero: lì non mi conoscono e posso spacciarmi per 50enne! In realtà in famiglia siamo tutti così: è costituzione. Giusto da piccola ero un po’ cicciottella, mai poi mi è cambiato il metabolismo” racconta.

Perché proprio Ballando con le Stelle per tornare in tv? La Flavi spiega: “Mi creda se le dico che non perdo mai una puntata. E poi, ho un conto in sospeso con Maria. Maria è una mia vecchia compagna di scuola. Lei faceva danza e mi mostrava que- sti vestitini bellissimi, le scarpette, il tutù: una meraviglia! Volevo essere come lei e danzare sulle punte, solo che quando espressi il desiderio a mia madre… Be’, diciamo che fu molto chiara a riguardo. Mamma finì per dirmi: “Amore mio, è meglio se fai qualcos’altro… Somigli all’ippopotamo con il tutù di Fantasia (il film della Disney, ndr)”. Ci rimasi malissimo. Ora però, a 71 anni, voglio provarci: la mia gara non è con gli altri, ma con la mia amichetta Maria”.

Marta Flavi: “Ho nuovi progetti per il futuro”

Marta Flavi, madre di tutti i dating show con il successo incredibile di “Agenzia Matrimoniale”, negli anni non ha avuto molto spazio in tv. “Prima della pandemia ho tenuto una rubrica all’interno di Unomattina, poi è arrivato il Covid e, per timore del contagio, ho preferito lasciarla. Da quel momento in poi, mi hanno offerto solo reality show: un genere che non mi piace e non mi va di fare, nemmeno stra pagata. Sono dei programmi finti: io li chiamo falsity. Basta vedere la quantità di autori che ci lavorano, per capirlo” ha raccontato.

