Marte, iniziata missione simulata Nasa/ In 4 vivranno per un anno in un “finto” Pianeta Rosso

La Nasa ha ufficialmente iniziato una missione che prevede la simulazione di vita per un anno di quattro persone, due uomini e due donne, tutte non astronauti professionisti, in un ambiente che ricostruisce lo scenario di Marte. Nell’area dello Johnson Space Center di Houston, è scattata la “Mars Dune Alpha” e lo scopo è simulare le condizioni di vita sul pianeta Rosso, in vista di una missione futura, così come ricordato dai colleghi di TgCom24.it. A partecipare all’esperimento sono Kelly Hansten, esperta di medicina, l’ingegner Ross Brockwell, Nathan Jones esperto in medicina d’urgenza, e infine la microbiologa Anca Selariu.

Vivranno per un anno all’interno di una base stampata in 3d di 158 metri quadrati della Nasa e saranno costantemente controllati, fornendo informazioni utili per pianificare la prima missione reale sul pianeta marziano. Nel corso dei prossimi 12 mesi i quattro “non astronauti” potranno lasciare la base solamente per simulare una passeggiata su Marte in un’area adibita di 111 metri quadrati. Obiettivo dei ricercatori della Nasa, fare in modo che l’ambiente sia il più fedele possibile a Marte, in modo da poter studiare l’impatto di un anno di isolamento, risorse limitate comprese, sulla salute dell’uomo.

NASA, INIZIATA LA MISSIONE PER LO SBARCO FUTURO SU MARTE: I PROSSIMI STEP

Nel corso della missione gli analoghi astronauti condurranno esperimenti, si alleneranno, coltiveranno cibo, e come detto sopra, saranno sempre monitorati. Obiettivo dell’agenzia spaziale degli Stati Uniti, spedire i primi astronauti su Marte dopo il 2030 e la prima missione dovrebbe prevedere una permanenza sul pianeta rosso di due anni e mezzo, dopo un viaggio di ben nove mesi di durata. Il progetto rientra nel programma Artemis che comprende anche il ritorno sulla Luna, la prima volta dal 1972.

A riguardo si sta anche lanciando Gateway, una stazione spaziale che orbiterà attorno alla terra e servirà di fatto come “fermata” intermedia durante il lungo viaggio verso Marte. La base 3d che simula l’ambiente marziano è composta da quattro alloggi privati, un bagno comune con doccia e servizi igienici, postazioni di lavoro, area lounge con tanto di Play Station 3 e Super Nintendo.

