MARTINA BELTRAMI AL SERALE DI AMICI 19?/ L’inedito conquista tutti, ma…

Martina Beltrami tenta di conquistare il punto per il proprio team durante la sfida a squadre e di convincere i professori e darle la tanto desiderata maglia verde del serale. L’inedito della giovane cantante entusiasma il pubblico e l’amica Gaia Gozzi che è la sua prima fans e spera di poter condividere con lei l’avventura del serale. Un’esibizione intima ed emozionante quella di Martina che porta a casa il punto della sfida battendo Francesco che si esibisce sulle note di “Laura non c’è” di Nek. “Molto bene Martina”, dice Rudy Zerbi. “Non ho visto Laura e non ho visto sicuramente neanche Francesco quindi ovviamente Martina”, dice Anna Pettinelli. La cantante, poi, porta a casa anche il punto di Stash (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MARTINA BELTRAMI AL SERALE DI AMICI 19?

Martina Beltrami al serale oppure no? Ormai i fan di Amici 19 se lo chiedono da tempo ma ancora non abbiamo notizia ufficiali a riguardo, forse qualcosa cambierà oggi pomeriggio con il nuovo pomeridiano? I professori hanno messo in dubbio le potenzialità di Martina rea di essere entrata nella scuola e di essersi un po’ come addormentata. In particolare, Rudy Zerbi l’ha tenuta spesso sulla corda criticando il suo atteggiamento un po’ troppo chiuso, lo stesso che non ha permesso al pubblico di metterla nella lista dei simpatici, diciamo così, il risultato? Due settimane fa per lei è cambiato tutto visto che la cantante ha pensato bene di prendere di petto il suo percorso presentandosi con voce e chitarra al centro dello studio e segnando una svolta nella sua vita.

MARTINA BELTRAMI SI TIENE STRETTA IL BANCO AD AMICI 19 MA..

Dopo l’ennesimo incontro/scontro con Rudy Zerbi, Martina Beltrami ha pensato bene di scrivere di getto un nuovo pezzo in cui ha cercato di mettere insieme tutto quello che sente e quello che è proprio in risposta alla domanda del professore di Amici 19. Quella canzone, cantata faccia a faccia proprio a Zerbi al centro dello studio del pomeridiano del sabato, le ha permesso di rimanere nella scuola e di superare il suo primo esame. Questo non significa che Martina andrà il serale perché i posti disponibili sono solo quattro e i ragazzi non sono ancora riusciti a trovare un accordo per permettere ad uno di loro di presentarsi davanti alla commissione esterna. Martina Beltrami in settimana ha affrontato un altro esame e ha rischiato davvero di uscire, ancora una volta, perché Rudy Zerbi le ha fatto notare di non essere ancora al top ma che i cambiamenti che hanno visto in lei, per adesso, le permettono di continuare il suo percorso, fino a quando?

LA LITE TRA MARTINA E FEDERICO

Macigno della settimana è l’ennesima discussione. Marcello Sacchetta si è presentato in sala relax ad Amici 19 per invitare i ragazzi senza maglia verde a fare il nome di uno di loro per permettergli di sostenere l’esame davanti ai giudici esterni. Solo chi ottiene la metà dei voti più uno avrà questo privilegio ma, ancora una volta, la votazione si è chiusa con due voti per Martina e due per Talisa mentre gli altri hanno disperso i voti, solo una tattica? Marcello lascia intendere di sì e tra i ragazzi esplode di nuovo lo scontro. Martina affronta i suoi compagni e finisce nuovamente per discutere con Federico, il ballerino reo di non aver votato secondo coscienza usando un po’ una tattica per evitare che uno dei ballerini prendesse la maglia: “Sei un ipocrita”, gli ha detto. Il ballerino non se lo è fatto ripetere due volte e ha subito inveito contro la cantante: “Ma che stai dicendo? Io parlo con Stefano e ti intrometti tu, non mi rompere i cogli*ni”. Dopo la discussione il ballerino si è rintanato negli spogliatoi, come finirà adesso per loro?



