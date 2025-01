Sono trascorse circa tre settimane da quando Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno lasciato insieme Uomini e Donne. Dopo un percorso durato poco più di quattro mesi, l’ex tronista ha finalmente fatto la sua scelta, preferendo Ciro a Gianmarco Steri, che nel frattempo è diventato uno dei nuovi tronisti del dating show. Da quel momento, Martina e Ciro hanno trascorso ogni momento insieme, vivendo fianco a fianco per settimane prima a Roma e, poi, qualche giorno a Torre Annunziata, città di lui. Tuttavia, dopo la controversa intervista rilasciata a Verissimo, la coppia si è separata per qualche giorno, alimentando speculazioni e chiacchiere sul web.

Sabato 25 gennaio, Ciro e Martina sono stati ospiti a Verissimo per un’intervista con Silvia Toffanin, ma la loro apparizione non ha convinto il pubblico. Durante la chiacchierata, Martina ha subito smorzato l’entusiasmo di Ciro sulla possibilità di una convivenza, ammettendo di essere spaventata dalla distanza che li separa. Inoltre, molti hanno notato un certo distacco da parte sua, e qualcuno l’ha persino vista infastidita quando le è stato mostrato un video del trono di Gianmarco. Ebbene, dopo le polemiche, pare che Ciro sia tornato solo a Torre Annunziata, mentre Martina è rimasta a Roma.

Uomini e Donne, Ciro Solimeno e Martina De Ioannon distanti: cosa sta succedendo

Da quel momento, Martina De Ioannon ha iniziato a lanciare segnali sui social che hanno subito fatto discutere il web. In particolare, su TikTok ha repostato un video con la frase: “Quando l’unico abbraccio che vorresti è a chilometri di distanza da te”. Un messaggio che ha allarmato gli utenti, ipotizzando addirittura possibili problemi con Ciro Solimeno. Le speculazioni, però, non sono durate a lungo. Poche ore fa, Martina ha infatti chiarito la situazione pubblicando su Instagram un video insieme a Ciro, tratto dalla loro ultima esterna nel programma, in cui si baciano teneramente.

Nel post, Martina ha aggiunto anche la scritta “-1“, lasciando intendere che lei e Ciro si sarebbero rivisti a breve e mettendo così a tacere ogni dubbio sulla loro relazione. Ma non è tutto. Di recente, Ciro ha fatto una diretta Instagram con Michele Longobardi, l’ex tronista allontanato da Uomini e Donne dopo essere stato scoperto in una frequentazione segreta durante il suo percorso nel programma. Tra i commenti della live, non sono passati inosservati i messaggi della giovane romana, che ha riempito il fidanzato di parole d’amore, ribadendogli quanto gli mancasse. Insomma, nessuna crisi all’orizzonte, dato che la neo coppia sembra più innamorata che mai.