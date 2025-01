Ciro e Martina a Verissimo, il retroscena sulla loro relazione: “Si è spogliato ai miei occhi”

La coppia uscita congiunta da Uomini e donne, formata da Ciro e Martina, ha raccontato i primi giorni di relazione a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin. Uno stato d’animo carico di entusiasmo e tanta voglia di viversi, Ciro e Martina si sono presentati così tra una curiosità e un retroscena nel format di Canale Cinque:

“Resta da risolvere il problema della distanza, io vivo a Roma e lui in Campania, per adesso siamo sempre stati insieme, una settimana da lui e una da me. All’inizio mi sembrava spocchioso, quando alla fine ha visto che poteva perdermi ho visto una persona fragile, che ha messo in mostra qualsiasi cosa, si è proprio spogliato ai miei occhi. Abbiamo due caratteri forti, anche se non abbiamo ancora litigato”.

Verissimo, Ciro e Martina vanno a convivere? “Forse ora è prematuro”

Ciro ha rivelato a Verissimo da Silvia Toffanin: “C’è stato un susseguirsi di eventi, certe cose al di fuori del programma non le avrei mai fatte, ci sono persone che lavorano al programma e che ti aiutano, l’ho vista vicina a un’altra persona e mi sembrava una Martina che tendeva verso un’altra persona, non mi sento immaturo, per quella che è la mia età penso di valere tanto, più volte volevo andare via, c’era tanta sfida tra noi”.

Ciro ha poi proseguito sempre a Verissimo: “Non ci piace fare le cose affrettate, ci piace viverci, dunque vedremo bene”. Martina ha ammesso: “Io devo crescere ma ho una base della vita già affermata, lui arriva da un altro tipo di situazione e questo ci spaventa, anche se lui decidesse di venire a vivere a Roma da un giorno all’altro ti costruisci una vita. E’ giusto farsi trascinare dalle emozioni, ma senza correre troppo, andare a convivere subito secondo me sarebbe prematuro, lo dico a due settimane dalla scelta” le parole della ragazza a Silvia Toffanin con i due che hanno anche confidato di aver conosciuto le rispettive famiglie.

