Martina De Ioannon e Ciro Solimeno dopo la scelta a Uomini e Donne

Dalla registrazione della puntata della scelta trasmessa venerdì 24 gennaio 2025 sono trascorsi diversi giorni e, ad oggi, Ciro Solimeno e Martina De Ioannon sono praticamente inseparabili. La coppia che, fino al giorno della messa in onda della puntata non poteva mostrarsi insieme sui social, è stata pizzicata più volte insieme sia a Roma che a Napoli mostrandosi sempre molto affiatata. L’ultima apparizione di Ciro e Martina risale a pochi giorni fa in occasione della festa di compleanno di Alessia Pascarella con cui Martina ha condiviso l’avventura a Temptation Island.

Nelle foto pubblicate sui social in cui sono stati pizzicati insieme, Ciro e Martina risultano molto affiatati e complici. Dopo mesi di corteggiamento davanti alle telecamere di Uomini e Donne, la coppia si sta vivendo la relazione tranquillamente pensando già ai progetti futuri. Entrambi, infatti, sembrano pronti a fare le cose sul serio come aveva fatto intuire lo stesso Ciro nell’ultima esterna prima della scelta.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: la convivenza è nell’aria

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, pur vivendo in due città diverse, sono praticamente inseparabili da quando hanno lasciato Uomini e Donne. Entrambi, però, non hanno alcuna intenzione di vivere una storia a distanza al punto che, secondo Lorenzo Pugnaloni, la coppia starebbe già pianificando la convivenza. Martina, infatti, vive e lavora a Roma dove gestisce, insieme ai genitori e ai fratelli, il ristorante di famiglia mentre Ciro è di Napoli e sta concludendo il percorso di studi per poter diventare insegnante di educazione fisica nelle scuole.

Pur essendo entrambi molto giovani, Ciro e Martina non hanno voglia di perdere tempo e la convivenza non sarebbe così lontana. A quanto pare, infatti, Ciro starebbe pensando di trasferirsi a Roma per poter vivere quotidianamente la sua storia con Martina.