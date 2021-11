Martina e Davide si sono lasciati a Matrimonio a Prima Vista 2021/ “Ognuno per la sua strada”

Martina e Davide, il rapporto tra i due concorrenti di Matrimonio a Prima Vista era insanabile….

Martina e Davide hanno divorziato a Matrimonio a Prima Vista Italia. Niente da fare per la coppia che, dopo il confronto finale, ha deciso di salutarsi definitamente. Un confronto – scontro quello andato in scena tra moglie e marito che se ne sono dette di cotte e di crude. Una delle coppie più discusse di questa edizione dell’esperimento sociale trasmesso da Real Time si è ritrovata per la puntata finale di Matrimonio a Prima vista 7 confermando la loro decisione di divorziare. Nessun ripensamento da parte di uno dei due che anzi hanno avuto anche un battibecco. Marina ad un certo punto ha anche lasciato Davide con l’uomo che si è ripromesso di non cercarla mai più.

Matrimonio a prima vista Italia 2021 e poi, chi si è lasciato?/ Diretta: confronto tra Sergio e Jessica…

Tutto è iniziato quando Davide ha accusato Martina di essere superficiale. La donna allora è scoppiata dicendo: “tu non sei un uomo. Sei venuto con pane e coraggio oggi, non hai mai risposto in mesi e adesso…”. Le parole della sposa hanno spinto Davide a reagire a tal punto che era propenso a lasciare il confronto. Invitato dagli esperti del programma a rimanere, Davide non solo è rimasto, ma ha replicato alle parole della moglie “io non sono un uomo ma tu non sei una donna, tu non sai neanche che cosa è un uomo”.

Jessica e Sergio, stanno insieme dopo Matrimonio a prima vista?/ La crisi c'è stata ma...

Martina e Davide si sono lasciati a Matrimonio a Prima Vista Italia

Niente da fare tra Davide e Martina a Matrimonio a Prima Vista Italia. Durante il confronto finale Davide ha colto l’occasione anche per precisare una cosa circa la sua ex storia. Un dettaglio che non si è fatta scappare Martina che l’ha ripreso pure: “ha romanzato la cosa come se ci fosse stata una storia parallela, il focus non era questa persona del mio passato. Io non mi sono lasciata andare a prescindere da tutto perchè fisicamente non mi è mai piaciuto, ho cercato …”. Allora gli esperti del programma hanno fatto notare alla sposa che Davide ha cercato in dovere occasioni di porgerle la mano, ma che lei è sempre stata ferma sulla sua posizione. Per gli esperti, infatti, Martina ha recitato un ruolo anche se la ragazza si è difesa dicendo “io sono così sempre anche nella mia vita quotidiana”.

JESSICA E SERGIO, MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA/ La scelta: non si lasciano, continuano a vivere insieme!

Davide ha poi aggiunto di essere sentito illuso, ma la sposa ha prontamente replicato: “io non ti ho mai detto nulla, non ti ho mai mandato foto, tu mi hai mandato milioni di messaggi, io non ti ho detto nulla”. Alla fine la coppia ha confermato la decisione di divorziare prendendo definitamente due strade diverse.



© RIPRODUZIONE RISERVATA